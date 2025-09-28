Comercios "de siempre", vistas a la Giralda y vecinas espléndidas: así es el corazón de la Triana más popular

Maura camina por la calle Esperanza de Triana cargada de bolsas. A diferencia de muchas trianeras de edad avanzada que discurren por esta misma vía, ella no arrastra ningún carrito. Saluda a sus vecinos con una sonrisa de oreja a oreja, a los más cercanos hasta los llama de lejos captando la atención de quienes se cruzan con ella. Rebosa alegría. Dice que es porque se siente a gusto en su calle, a la que llegó un 31 de diciembre de hace tres años. "¿Cómo no voy a ser feliz aquí? Tengo bares, comercio de siempre, la gente es fabulosa y mis vecinos son exquisitos", comenta esta colombiana y sevillana adoptiva.

Triana se puede escribir de muchas maneras. Más allá de San Jacinto, la calle Betis, la calle Castilla y la Plaza del Altozano, se llega a la "Triana profunda", donde el turista no se deja caer. Allí está la calle Esperanza de Triana, una vía corriente y de barrio donde el comercio local es un tesoro, y la calle Trabajo, que aunque mucho menos concurrida, tiene una vista privilegiada a la Giralda. En esas vías de estrechas aceras, la inmensa mayoría de los vecinos se apoyan de un bastón o tiran de un carrito. Entre sus costumbres, tienen por norma saludar cuando entran en la Frutería Pili, tienen tiempo para una tapa improvisada en la Bodega El Picadero, compran canela en rama en Su Semillería y, muchos, cada semana juegan a la suerte con un número nuevo de lotería de la ONCE.

Vecinos de la calle Esperanza de Triana en una terraza del Bar Las Torres. / Rocío Soler Coll

Esperanza de Triana no tiene pretensión alguna: bares de toda la vida conviven con propuestas más novedosas como el Brutal o la Cocina del Traca, las panaderías rústicas donde los molletes se venden a pares funcionan, pero también las más modernas, como Tarta Home. Fruterías, bazares, peluquería, tapicería, supermercado, joyerías, farmacia y bares, muchos bares. Por tener, también tiene un club de padel y una escuela infantil. El escenario es el propio de una calle alegre, con bullicio y movimiento, pero los vecinos -a excepción de Maura- no se dejan engañar por las apariencias: "No hay el ambiente que había antes, ya no es como San Jacinto o Santa Cecilia".

Una calle "desordenada"

A pesar de su encanto a simple vista, quienes la recorren a diario tienen una lista de pegas y quejas tan interiorizada que, cuando se les pregunta por ellas, no dudan en lanzarse a desahogarse. "¿No ves que está todo como desordenado? Coches en doble fila, camiones cargando y descargando, patinetes por la acera y socavones por todas partes", dice Asunción, una vecina que lleva casi 50 años en esta vía. Insiste en que esta vía, a pesar de estar mayoritariamente habitada por mayores, no está hecha para ellos. "Ir con el andador por aquí es un peligro, yo ya me he caído dos veces. Las calles de Cuba están mejor, se lo aseguro", añade. No lo dice con palabras pero se sobreentiende en su tono de voz: necesita que se les escuche.

Asunción y Gloria, amigas y vecinas de la calle Esperanza de Triana. / Rocío Soler Coll

Asunción va acompañada de Gloria, a la que se acaba de encontrar durante su ruta matutina y con quien comenta con entusiasmo sus quehaceres del día. "Nos gustaría que se replanteara el tráfico, más ahora que con las obras en Pagés del Corro el C3 y el 40 pasan por aquí". Lo que algunos ven como un problema que provoca embotellamientos, otras, como Maura, lo viven como una suerte. "Estos días me ha tocado ir al centro y he cogido el autobús muy cerca de mi casa. ¡No veas la alegría que me ha dado!", apunta.

De trianeras maneras

Maura sigue caminando y deja atrás la peluquería Jesús Arellano, un local recién llegado al barrio. Hace dos años, Jesús decidió embarcarse con un negocio propio y, de momento, no se arrepiente. "Tengo clientas de todas las edades, pero las que más me sorprenden son las trianeras mayores. Cuando tienen cita a veces llegan con un tupper con un guiso, si es Semana Santa con torrijas y otras veces con un número de la lotería", cuenta el peluquero, que se le esboza una gran sonrisa al recordarlo.

Un comerciante atiende a una clienta en la ferretería El Arca de Noé, en la calle Trabajo. / Rocío Soler Coll

A pocos metros, en la Bodega El Picadero, Ignacio Sierra y Juan Vizcaya se toman unas cervezas a la hora del aperitivo. Ambos fueron futbolistas en su juventud, pero Ignacio presume con orgullo de ser el hermano del mítico jugador del Betis, Quino Sierra. Entre ellos, el debate se centra en el nombre de la calle. "Yo la sigo llamando José María Martínez Sánchez Arjona porque a pesar de ser un apasionado y amante de la Esperanza de Triana, considero que esta calle no tiene nada que ver con la Dolorosa, porque por aquí no pasa ni por casualidad", apunta Juan.

Pepe, propietario de la frutería de la calle Trabajo, posa con una de sus clientes más fieles. / Rocío Soler Coll

En el año 2009, impulsado por la Ley de Memoria Histórica de 2007, el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín aprobó el cambio de rótulo y sustituyó el nombre del exministro de Vivienda en la época de Franco por el de la Virgen de los trianeros.

La Giralda se asoma en Trabajo

Juan e Ignacio salen del bar en dirección a la calle Trabajo. Los coches y las casas bajas son protagonistas del paisaje de esta vía que cruza Esperanza de Triana. Tiene una gran peculiaridad: sus vistas. "Somos unos privilegiados, la Giralda se ve desde el tramo que va de Constancia a Lealtad". Son palabras de Vicente Rebanal, propietario de la conocidísima ferretería El Arca de Noé. Nunca un nombre estuvo tan bien puesto: nada falta en esta tienda tan concurrida. Desde cuchillos, espátulas, tornillos y tuercas hasta maquillaje y un pequeño rincón a modo de mercería donde se exponen cintas de todos los colores. "Mucha gente nos lo dice cuando pasea por aquí por primera vez, les impacta ver la Giralda", añade el comerciante.

Vistas de la Giralda desde la calle Trabajo. / Rocío Soler Coll

A las vistas, se suma la alegría de esta calle, que tiene nombre propio: Pepe. Llegó hace 11 años a Sevilla desde China y abrió una frutería. Desde entonces, se ha ganado el cariño de los vecinos a base de simpatía y cercanía. "¿Qué tal estás guapa?" o "¡Niña, los melocotones están en su momento!". Así se dirige a las señoras del barrio que, lejos de incomodarse, están encantadas con el trato recibido. "Yo vengo de Parque Amate solo para comprarle la fruta a Pepe", asegura una vecina.