El estadio La Cartuja necesita una inversión de 119 millones para ser el "Wembley" español en 2030

El Mundial de fútbol de 2030 se disputará en 11 estadios españoles, además de los portugueses y marroquíes con los que se comparte sede. Uno de ellos será La Cartuja, que ya es el tercer recinto nacional por aforo tras el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. La última gran reforma supuso la culminación de una primera fase del plan de transformación que se busca para el campo, alcanzando una capacidad de 70.000 espectadores (antes tenía 52.000). Pero la eliminación de la pista de atletismo y la ampliación del graderío con un nuevo anillo abajo ha sido solo el comienzo de un planning de inversión que realizó la sociedad Estadio La Cartuja, que gestiona el espacio, y que consta de hasta 29 actuaciones que requieren una inversión de 137 millones de euros. El alcalde, José Luis Sanz, ya ha ofrecido el campo para acoger la semifinal o final, pues la aspiración es ser uno de los grandes escenarios del campeonato.

Según el estudio que se elaboró pensando en acoger la Copa Mundial de la FIFA 2030, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, primero se definió una fase para la ampliación del aforo, con una inversión de 18 millones ya hecha. Como constaba en el cronograma diseñado, esta obra se estrenó con la final de la Copa del Rey disputada el 26 de abril entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Y una vez completado ese hito, según estaba previsto, se ha producido la llegada del Real Betis este verano para jugar sus partidos como local allí durante las dos próximas temporadas, hasta el final de la 26/27, cuando regrese al renovado Benito Villamarín.

Vista general del interior de gradas del estadio La Cartuja. / Rusvel

Mientras tanto, continuará la cuenta atrás para el gran evento en el que de verdad La Cartuja demuestre que puede ser el "Wembley" de España, tal como se ha bautizado en alguna ocasión por la Junta de Andalucía o la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por la importancia que podría tener en nuestro país como la tiene este templo inglés o el Saint-Denis de París. De hecho, ya ha sido sede de la selección española, por ejemplo en la Eurocopa de 2020, y ha acogido finales de Copa del Rey, eventos, conciertos, exhibiciones o festivales.

Precisamente el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha confirmado esta semana en Málaga, en la presentación del encuentro que se jugará en La Rosaleda entre España y Suecia por la Nations League femenina, que se ha abierto ya el pliego de condiciones para albergar la final de la Copa del Rey de la temporada 25/26 y "la Junta de Andalucía y RFAF están muy interesadas en que podamos continuar en La Cartuja". Desde la 19/20 la final se ha disputado en Sevilla, pero ya ha concluido el convenio que unía a la Junta de Andalucía y el Estadio La Cartuja con la Federación Española de Fútbol vigente desde que Javier Imbroda fuera el consejero del ramo.

Entre las principales inversiones que se contemplan en este documento, que es solo una declaración de intenciones de la sociedad que gestiona el estadio y no tiene compromiso firme de las administraciones inversoras, figura la ampliación de la cubierta y videomarcadores, la renovación de la iluminación, tornos o ascensores, mejoras en los aseos y barras de restauración, nuevas zonas de palcos o trabajos de pintura y sustitución de asientos.

Una segunda fase de 119 millones de euros

La segunda parte de los trabajos en el estadio, según este borrador sin aprobar, alcanzaría los 119 millones de euros, que se dividen en siete grandes áreas: ampliación de la cubierta, ampliación y renovación de instalaciones, renovación de instalaciones de servicios, renovación de revestimientos, ampliación y renovación de zonas de hospitalidad, urbanización exterior y aparcamientos públicos.

Una vez ampliado el graderío, la propuesta es aumentar la cubierta actual para dar cobertura al nuevo anillo ejecutado en la primera fase, incluyendo los paños no sustituidos en 2020 de la cubierta actual. Esta actuación costaría 21 millones de euros. También se procedería a la renovación de las telecomunicaciones, eléctricas, iluminación interior, iluminación deportiva, megafonía, videomarcadores, ascensores, montacarga, climatización, seguridad, detección de incendios o tornos. Muchas de estas se ampliarían paralelamente para cumplir con los estándares de la FIFA. Su coste sería de 17 millones de euros.

La renovación de las instalaciones de servicios incluye la renovación y ampliación de los aseos y los bares, con un valor de 3 millones de euros. La renovación de revestimientos ascendería a 25 millones de euros, de lo más costoso, ya que requiere cambiar la fachada, pavimentos interiores para el público, pintura, asientos, interiorismo y carpintería. Otros cinco millones se invertirían en la ampliación y renovación de zonas de hospitalidad como los palcos y zonas VIPS.

La intervención de mayor cuantía, hasta 30 millones, es la urbanización del exterior del estadio, esto es, la ordenación de las zonas aledañas y sus viales para dotar de una movilidad adecuada al entorno y obtener nuevos aprovechamientos. De aquí, los accesos sur costarían 3 millones. Y los aparcamientos públicos, que se consideran una actuación aparte por un importe de 18 millones, necesitarían un acondicionamiento para cumplir también con lo exigido por la FIFA para la celebración del Mundial. Además, este planning, que no ha sido aprobado y es solo un borrador que tasa las inversiones que se deberían hacer, también valora el aprovechamiento de la superficie para la instalación de placas fotovoltaicas y generar así electricidad.

Exterior del Estadio La Cartuja para los partidos del Real Betis / Jorge Jiménez

Según la distribución de estas actuaciones a lo largo de los cinco años que restan para el Mundial será en 2028 cuando se realizarán más inversiones, coincidiendo con la marcha del Real Betis. La presencia del club verdiblanco limitará los trabajos durante 2026 y la primera mitad de 2027, cuando todo repuntará y volverá a bajar a finales de 2029, una vez se acerque la disputa del campeonato.

La urbanización exterior, pendiente de redactar

De cara a la final de la Copa del Rey y la mudanza del Betis se ha trabajado intensamente en el último año principalmente en el interior, con algunos retoques en el exterior sobre todo para acondicionar los accesos para los aficionados verdiblancos. Desde las zonas interiores hasta actuaciones en los alrededores como el área comprendida entre la calle Juan Bautista Muñoz y el acceso A del estadio, zonas verdes, viarios, aparcamientos...

No obstante, aunque ya se ha hecho algún anuncio como un aparcamiento para más de 12.000 plazas con pérgolas fotovoltaicas; la urbanización de pacerlas de 970.000 metros cuadrados en total para actos deportivos y culturales; la ejecución de tres viales en cada sentido en la zona sur; o la construcción de una rotonda en la calle Américo Vespucio; todo esto a expensas de la redacción del proyecto para ordenar y desarrollar estos terrenos anejos al recinto deportivo, que la sociedad Estadio La Cartuja (la que lo gestiona), sacó a licitación en febrero con un valor estimado de 589.440,61 euros (IVA incluido).