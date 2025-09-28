Así es la joya escondida de Sevilla que pasa desapercibida para sevillanos y turistas: tiene siglos de historia y uno de los interiores más espectaculares del mundo

No existe persona en todo el país ni en la mayoría de territorios del mundo que no conozca La Giralda, La Torre del Oro, la Plaza de España o el Real Alcázar, convertidos en símbolos indiscutibles de Sevilla y su belleza y riqueza patrimonial. Pero lo que la mayoría de ellos y de gran parte de los sevillanos desconoce es que también en las calles de la capital se esconde una de las mayores joyas barrocas de todo el territorio, repleta de pinturas, yeserías e innumerables rasgos que la convierten en uno de los lugares más hermosos y único de la ciudad.

Este enclave destacado es el conjunto monumental San Luis de Los Franceses, un entorno compuesto por una iglesia y un antiguo noviciado jesuita que se ha posicionado como uno de los enclaves que mejor se conservan del Barroco en Sevilla. Esta edificación está caracterizada por su imponente fachada rosada repleta de tallas y arcos y fue construida entre 1699 y 1731 de mano del arquitecto Leonardo de Figueroa.

Para llevar a la realidad este inmenso proyecto en el que destaca su capilla privada y su iglesia pública, los jesuitas contaron con la supervisión de un escogido grupo de intelectuales, lo que permitió que el lugar a día de hoy mantenga una alta combinación de elementos del Barroco europeo y las tradiciones locales.

Además, este lugar se caracteriza por la gran simbología de sus ornamentos, entre los que se pueden encontrar todas las herramientas propias del Barroco, como la retórica, teatralidad, artificio y combinación de diferentes artes plásticas, lo que hizo que fuera fundamental la labor del escultor Pedro Duque Cornejo y los pintores Domingo Martínez y Lucas Valdés.

Este conjunto monumental de Sevilla nació para mostrar el poder de los jesuitas

En un principio, esta construcción nació con la intención de los jesuitas de mostrar a los jóvenes novicios y a los visitantes el poder de la Compañía de Jesús, por lo que los retablos, pinturas y esculturas que aún se pueden contemplar muestran la grandeza de los santos y los logros de la orden.

Además, la capilla doméstica estaba destinada a ser capilla privada de los novicios, lo que hizo que durante más de 300 años los visitantes no pudieran acceder a ella. Pero tras la expulsión de los jesuitas en 1835, el conjunto pasó a ser un seminario, tras lo que se ha convertido con el paso de los años en convento franciscano, hospital venerable, fábrica, hospicio e, incluso, escenario de representaciones teatrales.

Finalmente, en el siglo XIX, el conjunto pasó a ser propiedad de la Diputación de Sevilla hasta ser, en la actualidad, en un lugar abierto al público para que sevillanos y turistas disfruten de su belleza y patrimonio, además de acoger la exposición permanente 'Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla 1500-1900 Arte y Beneficencia'.

Precios y horarios para visitar el conjunto monumental San Luis de Los Franceses de Sevilla

Durante su visita, los ciudadanos pueden contemplar su cripta, en la que reposan los primeros jesuitas llegados a Sevilla, así como el antiguo refectorio, hoy convertido en sala de colección pictórica con más de un centenar de obras restauradas. Un recorrido que continúa por la capilla doméstica con una decoración que mezcla las yeserías y las pinturas al temple, y sigue hacia el retablo mayor, obra de Pedro Duque Cornejo. Para finalizar, los visitantes pueden contemplar la iglesia, considerada el corazón del conjunto, que dispone de una gran cúpula y destaca por sus frescos y objetos litúrgicos.

Este privilegiado entorno patrimonial está abierto al público en horario de martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas a un precio de cuatro euros. Para los sevillanos y residentes en la ciudad, el precio de la entrada se reduce a un euro, mientras que los menores de 16 años, los mayores de 65 años, los desempleados, estudiantes de hasta 25 años y las personas con discapacidad pueden entrar por dos euros. Los domingos por la tarde, la entrada es completamente gratuita.