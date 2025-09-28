La lucha de los médicos andaluces contra el alzhéimer: "Podemos soñar con la cura en un plazo de 15 o 20 años"

Se puede tener alzhéimer y jamás padecer sus síntomas. En 1989, la investigación pionera bautizada como El Estudio de las monjas llegó a dicha conclusión con el caso de la hermana Bernadette, una monja de clausura en un convento de Minnesota. Esta religiosa fue universitaria, se dedicó a la docencia, leía, sociabilizaba, estudiaba y se consideraba una mujer "perspicaz y reflexiva". Le hicieron las pruebas de demencia con 81 años y los resultados fueron fantásticos. Cuatro años después falleció por un infarto y el epidemiólogo David Snowdon decidió explorar su cerebro. Los resultados fueron que tenía uno de los tipos de alzheéimer más severos que existen, pero a Bernadette nunca le falló la memoria.

Para el doctor Félix Viñuelas, neurólogo y coordinador de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Hospital Virgen Macarena, el caso de esta monja, que fue un hito a nivel mundial, es un claro ejemplo de que si se mantiene la mente activa, esta enfermedad neurodegenerativa tiene más probabilidades de controlarse e incluso, no llegar a manifestarse.

Septiembre es el mes del alzhéimer y el último registro de la Junta de Andalucía contabiliza unos 100.000 casos diagnosticados, de los cuales 23.000 se estima que están en la provincia de Sevilla. Según la Consejería de Salud y Consumo, en los últimos años la cifra se mantiene estable y tiene especial prevalencia entre las personas mayores de 65 años, aunque "esta enfermedad no tiene edad". Ante este escenario, el doctor Viñuelas recalca que a día de hoy más del 50% de la población con síntomas leves de deterioro cognitivo está enferma de alzhéimer pero no tiene diagnóstico.

El contexto de esta enfermedad es esperanzador y preocupante a partes iguales. "A día de hoy estamos intentando frenar el aumento de la prevalencia entre la población sevillana que la padece, porque si no hacemos nada irá aumentando gradualmente", apunta el doctor Viñuelas. Una de las principales consecuencias del auge de esta enfermedad, según el facultativo, es el elevado coste que supone al necesitar un cuidador. "Si no se da con una estrategia que frene la enfermedad, se estima que en 15 o 20 años el Estado del Bienestar no podrá mantener a los enfermos. Ya no es curar, sino retrasar cinco años, eso ya disminuiría a la mitad la población con fase de demencia en nuestra área", subraya.

A un paso de frenar la enfermedad

Si no se paraliza la evolución de la enfermedad las consecuencias serían "muy complejas". No obstante, el facultativo también ahonda en un escenario "esperanzador". La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) acaba de aprobar nuevos fármacos que "van a la raíz del problema" y "son capaces de modificar el transcurso de la patología y frenarla".

Doctor Félix Viñuelas, neurólogo y coordinador de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Hospital Virgen Macarena. / Cedida

"Estamos cambiando el paradigma de la enfermedad. Esto nos permite abrir las puertas a investigaciones que estamos haciendo desde el hospital en proyectos internacionales. Podemos decir que estamos más cerca de soñar con la cura de la enfermedad en un plazo de 15 o 20 años", anuncia el neurólogo, a lo que añade: "Sería un gran hito del que se beneficiaría el Alzhéimer y todas las enfermedades neurodegenerativas".

Más allá de los fármacos, el médico insiste en la idea de prevenir la enfermedad desde el autocuidado. "Hay que leer, hablar, debatir, socializar, someterse a actividades que generen reflexión. El cerebro es el único órgano que con el paso del tiempo, si se ejercita, mejora", argumenta. En un momento en el que las pantallas están instauradas en el día a día de la sociedad, Viñuelas invita a apartarlas en su justa medida para que no le arrebaten tiempo a la lectura o a la socialización, pues ambas son armas "muy potentes" contra el envejecimiento cognitivo.

Avances médicos con ADN sevillano

A día de hoy existen dos técnicas de diagnóstico precoz: el PET, una técnica de precisión con sustancias radiactivas y la punción lumbar, un método invasivo. Desde los laboratorios sevillanos se trabaja a destajo para avanzar en las vías de diagnóstico del alzhéimer. El pasado 22 de septiembre, el Hospital Virgen del Rocío anunciaba que el servicio de Medicina Nuclear acaba de publicar un artículo científico en The Journal of Alzheimer’s Disease sobre la utilidad del trazador PET amiloide, una de las técnicas de diagnóstico. "Se considera el gold standard, de los diagnósticos así como una herramienta para determinar el grado de afectación de la neurodegeneración de los pacientes", apuntan desde el hospital.

Por su parte, el Virgen Macarena ha llevado a cabo la muestra más grande en España (300 personas) para demostrar que con un simple análisis de sangre se puede diagnosticar la enfermedad. "Todavía no tiene autorización a nivel europeo, pero cuando la tenga necesitará que se valide y nosotros nos hemos adelantado a eso", señala el doctor Viñuelas.

El enfermo y el cuidador

Antonio y María José llevan seis años conviviendo con el alzhéimer desde que ella fuera diagnosticada con 60 años. De eso hace ya seis años y desde entonces la vida les ha cambiado a ambos por completo. Ella ha pasado a ser totalmente dependiente y él, jubilado, vive las 24 horas del día atento al bienestar de su mujer. Tanto es así que han decidido mudarse y cambiar su dúplex por un piso más pequeño y cómodo. "Necesita ayuda para todo, está en la fase seis de una escala de siete niveles. En seis años ha avanzado mucho", reconoce Antonio.

El estado de la enfermedad de María José es el siguiente: si saliera sola a la calle no sabría volver a casa, no recuerda lo que ha comido, no puede seguir una película y tampoco sabe ir desde el baño hasta el salón. Hace tres meses le dieron el grado dos de Dependencia tras más de tres años esperando una resolución.

Actualmente se somete a un tratamiento farmacológico y terapéutico, nada que pueda curarle o frenarle la enfermedad. "Por lo menos le ayuda a dormir bien, que eso ya es mucho", comenta su marido. Esta sevillana acude todas las mañanas a los talleres cognitivos que organiza la Asociación Sevillana de la Lucha contra el alzhéimer (ASLA) a través de la aplicación NeuronUp. "Los enfermos necesitan mucha ayuda, pero los cuidadores también. Es muy importante que entiendan que no se puede afrontar la enfermedad desde la soledad", destaca Antonio, que insiste en la importancia de recurrir a las asociaciones para pedir ayuda. En su caso, él es el secretario de ASLA.

Este matrimonio afincado en Sevilla es el vivo ejemplo de cómo es convivir con una enfermedad que arrasa con el entorno y con la vida. "El cuidador que más lo sufre es el que tiene enferma a la pareja, cuando el paciente es el padre o madre es distinto, pero cuando en una pareja uno de los dos se derrumba el otro no se queda solo, se queda peor que solo". Por ello, durante un mes tan concienciador como septiembre, las asociaciones como ASLA se recorren centros de salud, colegios y universidades para sensibilizar sobre la enfermedad y presentarse como una entidad que acompaña, guía y ayuda.