Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevas obras en Sevilla Este: ocho semanas para sustituir 370 metros de tuberías en la calle Doctor Palomares García

El consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que “estas actuaciones permitirán una mejora significativa en la eficiencia y sostenibilidad del suministro de los vecinos de Sevilla Este”

Obras de Emasesa en una imagen de archivo.

Obras de Emasesa en una imagen de archivo. / E.P.

El Correo

El Correo

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, iniciará el próximo lunes 29 de septiembre unas obras de mejora de la red de abastecimiento en la calle Doctor Palomares García, situada en Sevilla Este, con el objetivo de modernizar las infraestructuras hidráulicas y garantizar un servicio más eficiente a los vecinos de la zona.

Los trabajos de conservación para la mejora en la red de abastecimiento comenzarán el lunes 29 y se prolongarán durante 8 semanas. La actuación cuenta con un presupuesto estimado de 104.390,11 € (IVA incluido).

Mapa de situación de la calle Doctor Palomares García.

Mapa de situación de la calle Doctor Palomares García. / El Correo

Detalles de la intervención

Esta intervención que afectará a diversos elementos de la red, incluyendo la sustitución de 370 metros de tubería FDØ100mm, la instalación de 3 válvulas DN 100, la adecuación de 48 acometidas domiciliarias y la incorporación de 2 tomas de agua potable.

Se prevén afecciones tanto al tráfico rodado como peatonal en la zona de actuación.

En este sentido, el consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que “estas actuaciones permitirán una mejora significativa en la eficiencia y sostenibilidad del suministro de los vecinos de Sevilla Este”.

Otras actuaciones en marcha

Al margen de ello, el Ayuntamiento tiene en marcha en estos momentos obras claves como las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carro bici en el Norte.

Estas destacadas actuaciones se suman al avance de la Línea 3 del Metro, así como el crecimiento de nuevos barrios como el de la Cruz del Campo y Palmas Altas y la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis. Esta actuación se une a las casi 90 que tiene programada la delegación de Urbanismo en todos los niveles, las alrededor de 60 en centros deportivos, las en torno a la veintena en la delegación de Parques y Jardines y las más de 40 en colegios en este mismo momento, entre otras muchas. Al margen de estos datos, recordamos que Emvisesa tiene en construcción en estos momentos 1.188 viviendas protegidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Torre Sevilla se iluminará de amarillo este sábado: por Juan y por todos los niños con ALD-X
  2. Cuenta atrás para el centro comercial de Entrenúcleos: una gran fiesta para 2.000 personas, el pistoletazo de salida
  3. El alcalde de Sevilla: 'El metro es la verdadera solución para Sevilla Este, el tranvibús no supone renunciar a la línea 2
  4. Esta es la taberna tradicional de Sevilla considerada la que 'mejor representa a Triana': con comida casera 'de toda la vida
  5. Carrera Nocturna de Sevilla 2025: todos los cortes de tráfico y las líneas de Tussam afectadas
  6. La apuesta de 'El Turronero' por Entrenúcleos: el primer centro comercial en el nuevo barrio de 60.000 personas
  7. Fran Rivera, Bertín Osborne, Figo, Padilla... Desfile de famosos en la fiesta de 'El Turronero' en Entrenasas
  8. Tussam reorganizará sus líneas con la entrada del tranvibús y la nueva ruta entre Sevilla Este y el Virgen Macarena

Así es la joya escondida de Sevilla que pasa desapercibida para sevillanos y turistas: tiene siglos de historia y uno de los interiores más espectaculares del mundo

Así es la joya escondida de Sevilla que pasa desapercibida para sevillanos y turistas: tiene siglos de historia y uno de los interiores más espectaculares del mundo

Un joven de 21 años degüella a una mujer de 28 en Sevilla Este en un nuevo caso de violencia de género

Un joven de 21 años degüella a una mujer de 28 en Sevilla Este en un nuevo caso de violencia de género

Nuevas obras en Sevilla Este: ocho semanas para sustituir 370 metros de tuberías en la calle Doctor Palomares García

Nuevas obras en Sevilla Este: ocho semanas para sustituir 370 metros de tuberías en la calle Doctor Palomares García

Sevilla, en alerta por lluvias persistentes en la Sierra Norte por la borrasca ex-Gabrielle: hasta 30 litros en seis horas

Sevilla, en alerta por lluvias persistentes en la Sierra Norte por la borrasca ex-Gabrielle: hasta 30 litros en seis horas

El próximo campeón del mundo de motos puede ser sevillano: José Antonio Rueda tendrá bola de partido en Indonesia

El próximo campeón del mundo de motos puede ser sevillano: José Antonio Rueda tendrá bola de partido en Indonesia

Comercios "de siempre", vistas a la Giralda y vecinas espléndidas: así es el corazón de la Triana más popular

Comercios "de siempre", vistas a la Giralda y vecinas espléndidas: así es el corazón de la Triana más popular

El Estadio La Cartuja necesita una inversión de 110 millones para ser una de las grandes sedes del Mundial 2030

El Estadio La Cartuja necesita una inversión de 110 millones para ser una de las grandes sedes del Mundial 2030

La lucha de los médicos andaluces contra el alzhéimer: "Podemos soñar con la cura en un plazo de 15 o 20 años"

La lucha de los médicos andaluces contra el alzhéimer: "Podemos soñar con la cura en un plazo de 15 o 20 años"
Tracking Pixel Contents