Nuevas obras en Sevilla Este: ocho semanas para sustituir 370 metros de tuberías en la calle Doctor Palomares García

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, iniciará el próximo lunes 29 de septiembre unas obras de mejora de la red de abastecimiento en la calle Doctor Palomares García, situada en Sevilla Este, con el objetivo de modernizar las infraestructuras hidráulicas y garantizar un servicio más eficiente a los vecinos de la zona.

Los trabajos de conservación para la mejora en la red de abastecimiento comenzarán el lunes 29 y se prolongarán durante 8 semanas. La actuación cuenta con un presupuesto estimado de 104.390,11 € (IVA incluido).

Mapa de situación de la calle Doctor Palomares García. / El Correo

Detalles de la intervención

Esta intervención que afectará a diversos elementos de la red, incluyendo la sustitución de 370 metros de tubería FDØ100mm, la instalación de 3 válvulas DN 100, la adecuación de 48 acometidas domiciliarias y la incorporación de 2 tomas de agua potable.

Se prevén afecciones tanto al tráfico rodado como peatonal en la zona de actuación.

En este sentido, el consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que “estas actuaciones permitirán una mejora significativa en la eficiencia y sostenibilidad del suministro de los vecinos de Sevilla Este”.

Otras actuaciones en marcha

Al margen de ello, el Ayuntamiento tiene en marcha en estos momentos obras claves como las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carro bici en el Norte.

Estas destacadas actuaciones se suman al avance de la Línea 3 del Metro, así como el crecimiento de nuevos barrios como el de la Cruz del Campo y Palmas Altas y la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis. Esta actuación se une a las casi 90 que tiene programada la delegación de Urbanismo en todos los niveles, las alrededor de 60 en centros deportivos, las en torno a la veintena en la delegación de Parques y Jardines y las más de 40 en colegios en este mismo momento, entre otras muchas. Al margen de estos datos, recordamos que Emvisesa tiene en construcción en estos momentos 1.188 viviendas protegidas.