El próximo campeón del mundo de motos puede ser sevillano: José Antonio Rueda tendrá bola de partido en Indonesia

Marc Márquez ya es campeón de MotoGP, pero al campeonato del mundo aún le quedan cinco citas y otros dos pilotos por coronar. José Antonio Rueda, corredor de Los Chapatales (Los Palacios, Sevilla), puede ser el siguiente en proclamarse campeón del mundo. El sevillano de KTM aventaja en 93 puntos al segundo y tendrá oportunidad de hacer historia en el deporte andaluz el próximo fin de semana en Indonesia.

Rueda ha sido segundo en Japón tras una carrera en la que ha sabido gestionar todo lo que le rodeaba. El piloto andaluz ha sido segundo en la victoria del otro corredor sevillano, David Muñoz, en Motegi.

Tras la carrera, Rueda se mostraba "supercontento" ante los micrófonos de Dazn. Daba las gracias al equipo y a toda la familia que lo estaba viendo en casa. "Ha sido una de las carreras en las que más he aprendido. Estas carreras son de las que más me suelen costar y he sabido gestionarlo, creo, bastante bien. Estoy contento, gracias a Dios, por el podio de hoy, y veremos en la siguiente carrera", refería.

En la próxima cita mundialista, que se disputará el próximo fin de semana en Indonesia, Rueda disfrutará de su primera bola de partido. Aventaja en 93 puntos a su principal oponente y cuando acabe el siguiente Gran Premio quedarán por disputar solo 100. Para hacerse con el título necesita sumar 7 puntos más que su rival, Ángel Piqueras, y que Máximo Quiles, tercero, no le recorte 11.

Aunque al palaciego no le gusta hacer cuentas, cuando se le refería la posibilidad de título le salía una amplia sonrisa en televisión. "Bueno, veremos cómo va el fin de semana. Te digo lo de siempre: intentaremos trabajar como hemos hecho desde el principio del año, en la misma línea...", decía el palaciego antes de que le desbordara la alegría: "... Sí que ya es inevitable pensar en eso (risas). Pero veremos cómo va el finde".

Rueda, un piloto histórico

En caso de no hacer los deberes en Indonesia, a Rueda le quedarán aún otras cuatro carreras por delante para poder cerrar su primera corona de Moto3: Australia, Malasia, Portugal y Valencia. Manteniendo la ventaja actual, le valdrá para ser campeón en Philip Island.

Rueda levanta el trofeo de subcampeón en Japón. / FRANCK ROBICHON / EFE

Esta temporada, Rueda ya hizo historia siendo el primer piloto andaluz que se hacía con el Gran Premio de España en Jerez. Tras aquella cita, brotaron lágrimas en los ojos de sus más cercanos.

Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, se emocionaba entonces porque él ha creído siempre en Rueda. "Tenía cara de tan buena persona que pensé: este tío no va a llegar a nada, es muy buena gente y para esto hay que ser un poquito cabroncete. Se juntaba con todo el mundo, jugaba al fútbol con todo el mundo... Digo: niño, hijo, pégale un pellizquito al de al lado". "Hace tanto que creo en él, tanto, tanto, tanto...", refería por entonces el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo.

A pesar de que la pasada temporada Rueda sufrió en parte por su adaptación a su entrenador, este año ha encontrado una muy buena sintonía en su box. El piloto de KTM está acostumbrado a ganar y no es la primera vez que hace historia. En 2022 fue el primero en ganar en una misma temporada el campeonato FIM CEV Moto3 Junior World y la Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ahora solo le queda poner el broche a una temporada histórica siendo el primer andaluz campeón del mundo de MotoGP en la categoría de Moto3.