Sevilla, en alerta por lluvias persistentes en la Sierra Norte por la borrasca ex-Gabrielle: hasta 30 litros en seis horas

La borrasca que está entrando en la península este domingo procedente del huracán Gabrielle ya está provocando efectos, según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La provincia de Sevilla está afectada con avisos por lluvias en solo una comarca, aunque las precipitaciones pueden ser generalizadas.

La Sierra Norte de Sevilla está este domingo en alerta con aviso amarillo por fuertes lluvias, será la única comarca afectada por el aviso amarillo de Aemet. Se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, aunque pueden llegar a ser persistentes con más de 30 litros en seis horas. En un principio la Campiña sevillana también estaba afectada por este aviso, pero finalmente se ha descolgado de la alerta, aunque igualmente pueden llegar chubascos.

En general en Sevilla habrá cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones moderadas que pueden ser localmente fuertes o persistentes, más probables durante la segunda mitad del día en la mitad norte de la provincia. Las temperaturas estarán en descenso con 26 grados en Sevilla y Lebrija, 25 en Morón y 27 en Écija, entre otros.