Un toldo se descuelga en la Avenida de la Constitución y obliga a parar el tranvía en Puerta de Jerez

Uno de los toldos instalados en la Avenida de la Constitución se descolgó este domingo por la tarde, un hecho que obligó a Tussam a limitar el tranvía en la parada de Puerta de Jerez como punto final del recorrido, no pudiendo entrar en la avenida hasta la Plaza Nueva.

Imagen del toldo descolgado en la Avenida de la Constitución. / Pablo García Torrejón

Los hechos ocurrieron en torno a las 17.00 a 17.30 horas cuando uno de los anclajes del toldo cedió a causa del fuerte viento y de la lluvia y perdió altura, según informan a este periódico fuentes municipales. El sistema de seguridad ante viento fuerte de esta infraestructura se activó destensando uno de los cables para evitar el efecto vela.

A raíz del hecho, Tussam informó al poco tiempo en las redes sociales que la línea T1 del tranvía estaba limitada en Puerta de Jerez por seguridad como punto final del recorrido debido al descuelgue. Bomberos y técnicos se desplazaron al lugar y arreglaron el toldo alrededor de las 21.15 horas de la noche, a partir de ese momento el servicio del tranvía volvió a la normalidad.

No hubo incidentes personales y los que paseaban por la zona (había poco bullicio en esta zona del centro por el mal tiempo) se limitaron a observar sin darle importancia al hecho.