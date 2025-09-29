Un accidente de tráfico en Bellavista complica la salida de Sevilla por la A-4

Un accidente de tráfico en la A-4, a la altura de Bellavista, está provocando retenciones kilométricas desde primera hora de la mañana de este lunes. Concretamente, el suceso se ha producido a la altura del kilómetro 545, provocando el cierre total del carril izquierdo y el estrechamiento del derecho, según detalla la Dirección General de Tráfico en su mapa de estado de la carretera.

Las retenciones llegan hasta la localidad de Fuente del Rey, en dirección a Cádiz. Desde la DGT piden precaución a los conductores que tengan que salir de la capital hispalense a través de la a-4.