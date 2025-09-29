Un accidente de tráfico en Bellavista complica la salida de Sevilla por la A-4
Desde primera hora de la mañana se están registrando retenciones kilométricas
Un accidente de tráfico en la A-4, a la altura de Bellavista, está provocando retenciones kilométricas desde primera hora de la mañana de este lunes. Concretamente, el suceso se ha producido a la altura del kilómetro 545, provocando el cierre total del carril izquierdo y el estrechamiento del derecho, según detalla la Dirección General de Tráfico en su mapa de estado de la carretera.
Las retenciones llegan hasta la localidad de Fuente del Rey, en dirección a Cádiz. Desde la DGT piden precaución a los conductores que tengan que salir de la capital hispalense a través de la a-4.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Torre Sevilla se iluminará de amarillo este sábado: por Juan y por todos los niños con ALD-X
- Cuenta atrás para el centro comercial de Entrenúcleos: una gran fiesta para 2.000 personas, el pistoletazo de salida
- El alcalde de Sevilla: 'El metro es la verdadera solución para Sevilla Este, el tranvibús no supone renunciar a la línea 2
- Esta es la taberna tradicional de Sevilla considerada la que 'mejor representa a Triana': con comida casera 'de toda la vida
- Carrera Nocturna de Sevilla 2025: todos los cortes de tráfico y las líneas de Tussam afectadas
- El estadio La Cartuja necesita una inversión de 119 millones para ser el 'Wembley' español en 2030
- La apuesta de 'El Turronero' por Entrenúcleos: el primer centro comercial en el nuevo barrio de 60.000 personas
- Fran Rivera, Bertín Osborne, Figo, Padilla... Desfile de famosos en la fiesta de 'El Turronero' en Entrenasas