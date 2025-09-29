Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente de tráfico en Bellavista complica la salida de Sevilla por la A-4

Desde primera hora de la mañana se están registrando retenciones kilométricas

Aviso de la DGT por el accidente en Bellavista

Aviso de la DGT por el accidente en Bellavista / DGT

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Un accidente de tráfico en la A-4, a la altura de Bellavista, está provocando retenciones kilométricas desde primera hora de la mañana de este lunes. Concretamente, el suceso se ha producido a la altura del kilómetro 545, provocando el cierre total del carril izquierdo y el estrechamiento del derecho, según detalla la Dirección General de Tráfico en su mapa de estado de la carretera.

Las retenciones llegan hasta la localidad de Fuente del Rey, en dirección a Cádiz. Desde la DGT piden precaución a los conductores que tengan que salir de la capital hispalense a través de la a-4.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Torre Sevilla se iluminará de amarillo este sábado: por Juan y por todos los niños con ALD-X
  2. Cuenta atrás para el centro comercial de Entrenúcleos: una gran fiesta para 2.000 personas, el pistoletazo de salida
  3. El alcalde de Sevilla: 'El metro es la verdadera solución para Sevilla Este, el tranvibús no supone renunciar a la línea 2
  4. Esta es la taberna tradicional de Sevilla considerada la que 'mejor representa a Triana': con comida casera 'de toda la vida
  5. Carrera Nocturna de Sevilla 2025: todos los cortes de tráfico y las líneas de Tussam afectadas
  6. El estadio La Cartuja necesita una inversión de 119 millones para ser el 'Wembley' español en 2030
  7. La apuesta de 'El Turronero' por Entrenúcleos: el primer centro comercial en el nuevo barrio de 60.000 personas
  8. Fran Rivera, Bertín Osborne, Figo, Padilla... Desfile de famosos en la fiesta de 'El Turronero' en Entrenasas

Un accidente de tráfico en Bellavista complica la salida de Sevilla por la A-4

Un accidente de tráfico en Bellavista complica la salida de Sevilla por la A-4

WAY Dos Hermanas celebra cinco años cambiando las reglas del retail en Sevilla

WAY Dos Hermanas celebra cinco años cambiando las reglas del retail en Sevilla

Un año de obras en la carretera de Su Eminencia: Emasesa rehabilitará tuberías y habrá cortes parciales de tráfico

Un año de obras en la carretera de Su Eminencia: Emasesa rehabilitará tuberías y habrá cortes parciales de tráfico

El tranvibús ya recorre el tramo entre Sevilla Este y Nervión: la primera semana es gratuito

El tranvibús ya recorre el tramo entre Sevilla Este y Nervión: la primera semana es gratuito

La lucha vecinal de Torreblanca por la dignidad: "Hay una dejadez absoluta, pero aquí no se rinde nadie"

La lucha vecinal de Torreblanca por la dignidad: "Hay una dejadez absoluta, pero aquí no se rinde nadie"

Notas brillantes, horas de prácticas y 'soft skills': "La FP ha dejado de ser la Cenicienta de la enseñanza"

Notas brillantes, horas de prácticas y 'soft skills': "La FP ha dejado de ser la Cenicienta de la enseñanza"

Yaqueline fue degollada por su pareja en Sevilla Este cuando venían de una fiesta de cumpleaños

Yaqueline fue degollada por su pareja en Sevilla Este cuando venían de una fiesta de cumpleaños

Un toldo se descuelga en la Avenida de la Constitución y obliga a parar el tranvía en Puerta de Jerez

Un toldo se descuelga en la Avenida de la Constitución y obliga a parar el tranvía en Puerta de Jerez
Tracking Pixel Contents