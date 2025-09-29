"¿Esto dónde para? ¿Hoy es gratis? ¿Va ligerito?": el tranvibús arranca en Sevilla lleno de dudas

"Bueno, ¿y esto dónde para?". "Perdona, ¿hoy es gratis?". "Va muy ligerito, ¿no?". "Sí, muy bien, pero hemos perdido un carril para los coches". "La solución es el metro, no esto". En estas cinco frases se pueden resumir todas las charlas y dudas de los viajeros que han estrenado este lunes el tranvibús, la nueva alternativa de transporte público que une la avenida Pero Mingo de Torreblanca con La Buhaira, en Nervión. Rosa Padilla, vecina de Sevilla Este, condensa estas primeras impresiones de manera aún más breve: "Parece un autobús, aunque tiene cositas diferentes".

"Es más rápido que una línea normal de Tussam, pero el recorrido de momento se queda algo corto", afirma Pedro López en la parada de La Buhaira. Ya se montó a primera hora de la mañana, y ahora regresa a su barrio, Torreblanca. "Los tiempos de espera son largos, entre 15 y 18 minutos. Habrá que ver cómo se va desarrollando en los próximos meses, porque lo cierto es que tiene margen de mejora", opina este joven de 25 años.

Como él, otros tantos pasajeros de la TB1 -como han bautizado a este transporte de manera oficial- tienen claro que no es la solución definitiva a los problemas de movilidad en el distrito Este. "Creo que es un parche. Para mí sigue siendo necesario que llegue el metro a nuestros barrios", subraya el propio Pedro López. "Estas alternativas están bien, pero todo mejoraría con el metro", señala Ana Bonilla, enfermera y vecina de Sevilla Este.

Hasta el propio José Luis Sanz ha reconocido este mismo lunes que "esto no sustituye a la línea 2 de metro". "El tranvibús no ha venido para dejar de contemplar la ampliación de la red de metro de Sevilla", ha aclarado el alcalde de la capital andaluza. "Hasta que llegue, tenemos este nuevo sistema de transporte público, que sin duda va a mejorar mucho la movilidad de los residentes de Sevilla Este y Torreblanca".

Entre el tiempo de espera y el de llegada

En los folletos promocionales del tranvibús hay una sección titulada "¿Cuánto tardas en llegar a Nervión?". Ahí se detalla que el tiempo hasta ahora para ir desde Torreblanca era de 46 minutos, y que con la TB1 se reduce hasta los 28. El trayecto cronometrado este lunes por El Correo de Andalucía, sin embargo, difiere un poco: 42 minutos y medio desde la avenida Pero Mingo hasta La Buhaira (algo menos si se cuenta la parada justo anterior, en Luis de Morales).

"Hemos tardado 24 minutos desde el final de Sevilla Este hasta El Corte Inglés de Nervión. Creo que es un sistema que va a funcionar: va a poner a los de Torreblanca en Santa Justa en 25 minutos", ha apuntado por su parte José Luis Sanz en rueda de prensa. "El tiempo va a mejorar, porque todavía el sistema informático no está optimizado. Por ejemplo, a medida que se acerca el tranvibús los semáforos irán cortando los cruces, que es algo que por el momento no ocurre".

Asimismo, el propio alcalde ha explicado que la frecuencia de paso de estos autobuses "es de 10 minutos". No obstante, en paradas como la de Torreblanca, este periódico ha podido constatar que en esta primera jornada de circulación la espera para los viajeros llega hasta el cuarto de hora. "Todo esto irá mejorando", ha tranquilizado el edil popular.

"A Sevilla Este sí le viene bien"

El tranvibús recorre avenidas de Sevilla Este como Luis Uruñuela, de las Ciencias o Aeronáutica. En el caso de Torreblanca, por contra, se queda justo al principio de Pero Mingo. "La pega es que se queda a las afueras. De hecho, a los que viven en Torreblanca la Nueva les pilla lejos esta parada", comenta Antonio Tena, vecino de la parte antigua de este barrio, mientras espera para montarse por primera vez en la TB1.

"Si Torreblanca tuviese vías anchas habría llegado hasta la parroquia de San Antonio de Padua, pero por desgracia no es así", precisa Tena. "A quien sí le viene bien es a Sevilla Este, el tranvibús va a aliviar esa zona un puñao", augura este hombre de 68 años. "O por lo menos cuando empiecen a enterarse de que está funcionando y se suban a probarlo. Porque aquí el personal no se fía de las cosas nuevas", suelta con gracia.