Detenida una persona por posible agresión sexual en un parque del barrio de Los Remedios de Sevilla

Un hombre ha sido detenido por una presunta agresión sexual contra una joven ocurrida este domingo en el barrio sevillano de Los Remedios, según ha informado a EFE un portavoz de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en torno a las 17.30 horas de este domingo en el parque ubicado en el entorno de la Avenida Virgen de Luján, según han confirmado a Efe fuentes policiales tras la información publicada por ABC de Sevilla.

El presunto autor, de 31 años, habría intentado huir pero pudo ser retenido por un ciudadano hasta la llegada de la Policía.