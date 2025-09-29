Detenida una persona por posible agresión sexual en un parque del barrio de Los Remedios de Sevilla
Los hechos se produjeron en la tarde del domingo a plena luz del día
Un hombre ha sido detenido por una presunta agresión sexual contra una joven ocurrida este domingo en el barrio sevillano de Los Remedios, según ha informado a EFE un portavoz de la Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron en torno a las 17.30 horas de este domingo en el parque ubicado en el entorno de la Avenida Virgen de Luján, según han confirmado a Efe fuentes policiales tras la información publicada por ABC de Sevilla.
El presunto autor, de 31 años, habría intentado huir pero pudo ser retenido por un ciudadano hasta la llegada de la Policía.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Torre Sevilla se iluminará de amarillo este sábado: por Juan y por todos los niños con ALD-X
- El alcalde de Sevilla: 'El metro es la verdadera solución para Sevilla Este, el tranvibús no supone renunciar a la línea 2
- El estadio La Cartuja necesita una inversión de 119 millones para ser el 'Wembley' español en 2030
- Esta es la taberna tradicional de Sevilla considerada la que 'mejor representa a Triana': con comida casera 'de toda la vida
- Carrera Nocturna de Sevilla 2025: todos los cortes de tráfico y las líneas de Tussam afectadas
- La apuesta de 'El Turronero' por Entrenúcleos: el primer centro comercial en el nuevo barrio de 60.000 personas
- Un joven de 21 años degüella a una mujer de 28 en Sevilla Este en un nuevo caso de violencia de género
- Yaqueline fue degollada por su pareja en Sevilla Este cuando venían de una fiesta de cumpleaños
Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030
WAY Dos Hermanas celebra cinco años cambiando las reglas del retail en Sevilla
Contenido ofrecido por WAY DOS HERMANAS