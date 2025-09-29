La lucha vecinal de Torreblanca por la dignidad: "Hay una dejadez absoluta, pero aquí no se rinde nadie"

En mitad de la plaza del Platanero, colgada entre dos farolas, hay una pancarta que pide "Justicia para Luis". Luis es el joven de 20 años al que mataron de una pedrada hace una semana muy cerca de allí. En 2022, en otra de las calles aledañas, asesinaron a tiros al Tapón. La historia se repite: de nuevo un crimen pone en el foco a este enclave desfavorecido de Torreblanca. Y poco parece haber cambiado en este tiempo: a media mañana se ven jóvenes sin nada que hacer, aceras llenas de suciedad, viviendas precarias que siguen en pie, familiares y amigos que lamentan otra muerte violenta más.

"Esto está abandonado de día y abandonado de noche", resume un vecino del Platanero. "Torreblanca es como el cajón de sastre de Sevilla, junto a las Tres Mil y Los Pajaritos. Todo lo que quieren que no se vea, lo echan en estas tres zonas", señala por su parte Carmen Alcázar, presidenta de la Asociación de Mujeres de Torreblanca La Unidad. "Percibimos una dejadez total y absoluta en el barrio. Y esto es como una mancha de aceite: como no se detenga, se acaba extendiendo", apunta Juana Alcázar, vicepresidenta de este colectivo.

"Hace una década ya que llegué aquí, y la realidad social de ahora es la misma que entonces", afirma Marcelino Sánchez, párroco de San Antonio de Padua, una iglesia próxima a las Casitas (como se conocen las viviendas que rodean la Plaza del Platanero). "Torreblanca tiene un problemilla de marginación social, económica y educativa. Se hace lo que se puede, pero es un círculo vicioso difícil de superar".

Educación, vivienda, seguridad

La radiografía que hacen las administraciones de Torreblanca no es mucho más alentadora: "El nivel socioeconómico de esta zona es muy bajo. Hay una elevada tasa de desempleo, así como un alto porcentaje de personas con trabajos precarios y/o dedicadas a la economía sumergida", detalla el Plan local para la cohesión e inclusión (2024-2028), elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla con la colaboración de la Junta, Gobierno central y Unión Europea. "Asimismo, existe un número muy alto de familias desestructuradas y disfuncionales".

Calle Sándalo, en Torreblanca, donde tuvo lugar el homicidio de Luis. / Google Maps

"A nivel educativo, se constata un grave problema de absentismo escolar", apunta este informe. Una situación que ratifican desde entidades que trabajan sobre el terreno, como la Asociación ADE: "Una de las principales problemáticas que encontramos es el abandono prematuro de los estudios y la falta de cualificación de la gente joven", destaca Paloma Blasco, socia de esta organización, centrada en el desarrollo de programas de formación y empleo en el barrio.

"Respecto a la vivienda, destacar problemas de hacinamiento, precariedad en las condiciones de las viviendas y falta de mantenimiento en las mismas", se subraya también en el citado estudio. En otros puntos de la capital andaluza con este mismo problema, como Martínez Montañés -Las Vegas-, las administraciones han impulsado recientemente un ambicioso "plan de erradicación de zonas degradadas" que contempla la construcción y rehabilitación de edificios enteros. Para las Casitas de Torreblanca, sin embargo, no se ha propuesto hasta el momento nada similar.

Además, según el informe del Ayuntamiento, en este barrio de unos 23.000 habitantes "coexisten problemas de seguridad, delincuencia organizada y un importante tráfico de estupefacientes, así como violencia entre clanes", recalca el documento. "Aquí nos sentimos indefensos, la verdad, hay mucho miedo. Quitaron hace años una comisaría de Policía Nacional que estaba cerca del Platanero, y aquello creo que nos perjudicó", declara Cati Carrasco, vocal de la asociación de mujeres La Unidad, fundada hace más de dos décadas.

Un plan integral "estancado"

A diferencia del Polígono Sur, otra de las zonas más deprimidas de Sevilla, Torreblanca no tiene Comisionado. Sí cuenta, como el barrio donde se sitúan las Tres Mil o Las Vegas, con un Plan Integral propio para atajar toda esta problemática en su conjunto. En concreto, la Junta de Gobierno local aprobó en julio de 2018 este proyecto, en el que participaron "profesionales que trabajan en la zona, representantes vecinales y la propia Dirección de distrito".

De izquierda a derecha: Cati Carrasco, Carmen y Juana Alcázar en las sede de la asociación de mujeres La Unidad. / CARLOS DONCEL

"Torreblanca cuenta con indicadores que la señalan como Zona con Necesidades de Transformación Social desde la década de los 80, pero sin una actuación integral sobre la misma", remarca el texto del Plan Integral para este barrio. De ahí que el Ayuntamiento -con el socialista Juan Espadas al frente- decidiera desarrollar un programa de intervención multidisciplinar que, siete años después de su presentación, "está estancado", según Paloma Blasco, trabajadora social de la Asociación ADE (Avance, Desarrollo y Empleo).

Las líneas de actuación que contemplaba a nivel general estaban enfocadas en el empleo para jóvenes y mujeres, la adecuación de las viviendas e infraestructuras y una mayor vigilancia policial. "A día de hoy, seguramente ese proyecto esté metido en un cajón, y ahí entonces no sirve de nada", comenta Carmen Alcázar. A preguntas de El Correo de Andalucía, el Consistorio hispalense no ha detallado en qué estado se encuentra en la actualidad este Plan Integral para Torreblanca.

La lucha de un barrio "con pequeñas victorias"

Lo que sí tienen claro tanto vecinos como entidades es que en esta zona de Sevilla se deben ejecutar "programas integrales": "Si trabajas el empleo, por ejemplo, tienes que trabajar también con la familia y sus otras necesidades", opina Paloma Blasco. "Lo mismo si se construyen viviendas: como eso no vaya acompañado de planes educativos, de empleo y de otros tipos de intervención, al final se queda en nada", asegura Blasco.

"Además, esto no es un trabajo de dos días", resalta Melania García, educadora social en la Asociación ADE. "Necesitamos esa continuidad de los programas, ese apoyo por parte de las administraciones para poder actuar a largo plazo. Básicamente porque en este barrio -y en otros también- los recursos que llegan son más puntuales, y así es muy complicado", señala García a este medio.

Pese a las dificultades, un buen número de colectivos pelean a diario por mejorar la calidad de vida de sus vecinos. "Vamos mijita a mijita, con pequeñas victorias. Solo con ver que una familia a la que hemos atendido consigue su objetivo o que un adulto se matricula en la ESA, ya te reconforta muchísimo", reconoce Virginia Bascuelo, trabajadora social en ADE. Otro ejemplo de ello, las mujeres de La Unidad: "En Torreblanca hay un movimiento vecinal muy fuerte y no vamos a parar de luchar por nuestro barrio. Aquí no se rinde nadie".