Metrovacesa inicia la construcción de una nueva promoción de 74 viviendas en Palmas Altas desde 200.000 euros

El barrio de Isla Natura, ubicado en Palmas Altas -al sur de la ciudad-, sigue tomando forma. Después de que obtuviera licencia de obra a finales de primavera para el Residencial Timanfaya, Metrovacesa ha informado de que arranca la construcción de esta nueva promoción inmobiliaria, que contará con una inversión de 20,7 millones de euros.

El proyecto constará de 74 viviendas plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios, con superficies útiles de entre 42 y 108 metros cuadrados. "Todas las viviendas contarán con amplias terrazas de uso privativo. La urbanización incluirá zonas ajardinadas, piscina comunitaria, pista de pádel, área de juegos infantiles y un local social para uso vecinal", han subrayado desde la compañía. Los precios van desde los 182.500 euros hasta los 421.500, sin incluir el 10% de IVA, lo que supone que las viviendas más baratas rondarán los 200.000 euros.

“Residencial Timanfaya es una prueba más de nuestro compromiso con la vivienda de calidad en un entorno sostenible y moderno como Isla Natura”, ha subrayado Ana Marín, gerente de Promociones de Andalucía Occidental en Metrovacesa. “Cada proyecto que desarrollamos en Palmas Altas combina diseño, innovación y eficiencia energética, creando espacios que responden a las necesidades actuales de los residentes y, al mismo tiempo, respetan el entorno natural”, ha añadido.

Una veintena de promociones en el barrio

La promoción se ubica en Isla Natura, un nuevo barrio de más de 67 hectáreas -ubicado junto al Guadaíra y a la Ciudad de la Justicia- diseñado con criterios de regeneración ambiental y eficiencia energética. Metrovacesa desarrolla en la zona más de 20 promociones residenciales de distintas tipologías. La promoción Residencial Timanfaya se suma a los desarrollos ya entregados en la zona, como Nilo, Sena, Mulhacén, Kilimanjaro, Mont Blanc, Volga, Teide e Himalaya que en conjunto suman unas 550 viviendas de renta libre.

De hecho, hace unas semanas que Metrovacesa comenzó la entrega de las primeras VPO de este desarrollo urbanístico, el Residencial Sierra Morena. La promoción, vendida al 100%, es el segundo desarrollo de viviendas protegidas en Palmas Altas acogidas al Plan VIVE de Andalucía. La inversión total del proyecto ha ascendido a 10,8 millones de euros.