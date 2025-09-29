Notas brillantes, horas de prácticas y 'soft skills': "La FP ha dejado de ser la Cenicienta de la enseñanza"

Ángela tiene 19 años y está en segundo curso del Grado Superior de Higiene Bucodental. Cuando estaba en el instituto jamás pensó en aprender a utilizar una sonda o hacer un raspaje periodontal. No le interesaba nada relacionado con la Odontología ni se planteaba empezar un grado superior. Con su media de 8,9 en Bachillerato aspiraba a entrar en Enfermería, pero la nota de la selectividad no fue suficiente. Por ello, se embarcó en esta titulación "con el único objetivo de subir la nota". Tras más de un año de clases reconoce que ha descubierto otra rama del mundo sanitario que desconocía. "En las prácticas del grado he entendido el oficio y he encontrado algo que realmente me ha gustado, así que no descarto estudiar Odontología", cuenta en una conversación con El Correo de Andalucía.

Alumnos de Los Viveros practican un raspaje periodental en el laboratorio. / Rocío Soler Coll

Como ella, 2.500 estudiantes están cursando un grado medio, un grado superior o un curso de especialización en el Centro de Formación Profesional Los Viveros, en Sevilla capital. Es uno de los 142 centros de FP que hay en la provincia y un referente para titulaciones como la administración, la contabilidad o la rama sanitaria. En este centro, donde hay un equipo de 131 profesionales, se imparten 19 titulaciones que van desde el mantenimiento electrónico al comercio internacional pasando por las prótesis dentales.

Rafael Melero, director del centro desde hace ocho años, explica cómo se reparten las plazas: el 55% proceden de Bachillerato -el último estudiante que ha entrado este año tenía una nota media de 9.06-, el 22% vienen del Grado Medio -el último tenía un 8.38 de media-, y el otro 22% por "otras vías". Solo este año han recibido 5.000 solicitudes y para ciclos como el de Higiene Bucodental han gestionado una lista de espera de 500 personas para 60 vacantes. Las notas de corte son una prueba de que lejos queda la idea de que el nivel del alumnado es bajo o de que los mejores siempre optan por ir a la universidad.

Pese a tener una "lista de espera eterna", Melero reconoce que, por el tipo de sistema que se utiliza, "cada año suelen quedarse libres el 10% de las plazas y también hay alumnos que se dan de baja a mitad de curso".

Un alumno del Grado Superior de Administración y Finanzas del centro Los Viveros. / Rocío Soler Coll

El auge de la demanda que se vive en los centros también se percibe a nivel autonómico y provincial. En Andalucía ya hay 210.900 plazas de FP, de las cuales 163.880 con públicas, el 77% de la oferta. En Sevilla hay un total de 53.860 plazas, de las que 39.216 son públicas siendo esta la única enseñanza que ha incrementado su número de alumnos, concretamente 200 plazas. Y si se echa la vista atrás, estos datos representan una creación de 10.056 nuevas plazas en seis años, es decir, un incremento del 31%. En otras palabras: la FP está en auge.

"Este crecimiento se vive con mucha alegría porque ha dejado de ser la Cenicienta de la enseñanza", dice Melero, que ejerce de cicerone de este periódico durante una visita por las instalaciones. Para el director, este cambio de paradigma se debe, por una parte, a "la orientación efectiva en los institutos" y, por otra, porque las empresas ahora confían en el modelo de la FP y demandan profesionales cualificados. "Antes teníamos que mendigar las prácticas para los alumnos ahora tenemos una cola de empresas que quieren a nuestro alumnado", sostiene desde los pasillos del centro.

Los ciclos con mayor empleabilidad

La Consejería de Educación lleva años analizando el porcentaje de empleabilidad de la FP y los últimos datos revelan que las titulaciones con la inserción más alta son: Transporte y Mantenimiento de vehículos (56,62%), seguida de Hostelería y Turismo (54,59%); Informática y Comunicaciones (50,86%); Sanidad (50,11%); Electricidad y electrónica (48,11%) y Administración y gestión (47,79%).

En el centro Los Viveros, el escenario se asimila. Allí los ciclos con mayor empleabilidad son Administración y Finanzas (84%), Comercio internacional (78%), Instalaciones Frigoríficas (72%) y Mantenimiento Electrónico y Sistemas de Telecomunicaciones (57%). En esta misma línea, en los ciclos de la familia sanitaria el principal objetivo sigue siendo seguir estudiando (aproximadamente un 35%, llegando en algunos ciclos incluso a un 44%).

Las habilidades del alumno

Elena, una joven de 18 años que está en primero del Grado Superior de Administración y Finanzas, llegó aquí tras estudiar un grado medio. Dice que su objetivo al terminar los estudios es adentrarse en el mundo laboral como administrativa, un trabajo que, aunque algunos tachen de "extinguido", la realidad es que "sobran" ofertas en las empresas. Para Marta Aguilar, su orientadora, los alumnos del centro se dividen en dos grupos. Por una parte, los hay como Elena, que estudia FP desde los 16 años y quiere desempeñar una profesión concreta. Pero también hay muchos como Ángela, que estudian para acceder a la universidad. Independientemente del tipo de estudiante, Aguilar reconoce que "el grueso de los jóvenes no tienen claro el camino a seguir".

Un profesor del Grado Superior de Administración y Finanzas durante una clase sobre la declaración de la renta. / Rocío Soler Coll

Todos los profesores coinciden en que las soft skills -habilidades interpersonales y emocionales- son clave para que el alumno se diferencie en el mercado. "Hagan lo que hagan el día de mañana las van a necesitar y las empresas las reclaman", sostiene la orientadora. "Hacemos talleres y clases para aprender a comunicar, trabajar en equipo, gestionar el estrés o desarrollar habilidades que los hacen únicos", apunta.

Si algo tiene claro Aguilar, es que "los alumnos le siguen teniendo mucho miedo al mercado laboral" y, como consecuencia, retrasan su intrusión en él. "Me he encontrado con jóvenes que han pasado por la universidad, han hecho un ciclo y se plantean hacer otro antes de abrirse Linkedin", relata.

La consolidación de las prácticas

La consolidación de las prácticas como una herramienta crucial desde el primer curso del Grado Superior es clave para que estos jóvenes sepan lo que es desempañar un oficio. "En ese momento te das cuenta de si te gusta o no", apunta Ángela, la estudiante de Higiene Bucodental. Para Elena, de Administración y Finanzas, sus primeras prácticas fueron como saltar al vacío, como "una dosis de realidad".

Una de las profesoras de Higiene Bucodental es Elena León. Esta docente insiste en que el sistema de estudios actual "tranquiliza mucho a los estudiantes" porque se van dando cuenta de que "son capaces de hacer el trabajo que van a tener que realizar el día de mañana". "La formación que se le da en el instituto es completa para enfrentarse al mundo laboral", insiste.

No siempre fue así. La FP ha estado históricamente degradada a unos estudios de segunda que no podían competir con la universidad. "En mi época hubo un boom con la carrera universitaria, pero hay profesiones que son fundamentales, como el higienista o el electricista y de eso hay mucha oferta. Ahora la gente está descubriendo que son igual de dignos que cualquier otra profesión", defiende.

Alumnos del Grado de Administración y Finanzas en una clase del centro Los Viveros. / Rocío Soler Coll

Centro referente en Administración

Desde hace unos años, este centro es el único que imparte el Grado Superior de Administración y Finanzas en Andalucía, tanto a distancia como presencial. Es por ello por lo que está catalogado como un centro "referente" en dicho sector.

Solo el curso pasado más de 800 alumnos de primero y segundo hicieron prácticas a lo largo del año. Del total, se colaboró con 367 empresas en primero y con 405 en segundo, de las cuales 100 eran de Administración y Finanzas.

Desde que se impartiera por primera vez este grado en 1996, este centro se ha convertido el instituto referente para muchas generaciones. Su crecimiento y su impulso a la Formación Profesional desde la digitalización, las metodologías activas y la conexión con el tejido empresarial le valió este año el Premio al Mérito en la Educación en Andalucía en el III Congreso Internacional de Innovación Educativa.