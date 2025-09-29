Las obras de la Plaza Nueva arrancan en octubre y coincidirán con la Semana Santa "molestando lo menos posible"

Las obras de reforma de la Plaza Nueva son inminentes. Aunque estaban previstas para las últimas semanas de agosto, una vez pasada la festividad de la Virgen de los Reyes, finalmente la constructora sevillana Martín Casillas iniciará los trabajos en los próximos días, una vez se firme el contrato. Será entonces cuando se dé el pistoletazo de salida a un plazo de ejecución de 18 meses, es decir, año y medio, tiempo durante el que se invertirán más de 4,5 millones para "poner en orden todo el mobiliario urbano", según ha valorado este lunes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El Gobierno Local calcula que las obras podrían estar finalizadas en la primavera de 2027, por lo que inevitablemente coincidirá al menos con una Semana Santa, la de 2026. "Seguro. Hay una por medio y se procurará que la obra esté en un momento en el que moleste lo menos posible, porque si no es imposible", ha añadido.

Esta transformación también ocasionará molestias a los viandantes y al tráfico, pero se actuará por cuatro partes para "amortiguarlas", de manera que pueda seguir "manteniendo su funcionalidad", ha puntualizado el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, que ha acompañado al alcalde, al igual que el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, con motivo de la inauguración de una exposición que hace un repaso por los más de 170 años de historia de este espacio emblemático de la ciudad.

Entre las principales actuaciones, se pretende "recuperar el espacio central", ha valorado Sanz. Se ampliará el área peatonal para recuperar su dimensión original perdida tras las obras del tranvía: de 88 x 48 metros a 105 x 59 metros. Con respecto a los pavimentos, hubo ya una primera obra para regenerar y limpiar los chinos y ahora se corregirá el nivel del suelo y se ampliará la pavimentación de la superficie central con mármol blanco de Macael. Se aplicará un tratamiento específico en la superficie para facilitar la limpieza, con un protector antimanchas.

También se actuará en la zona periférica con losas de gran formato, de granito, igual que en la calzada entre las calles Zaragoza y Méndez Núñez, que será de adoquín y bordillo de granito, sin asfalto. El arbolado cambiará tras su saneamiento, trasplantando palmeras y plantando 11 árboles nuevos y cuatro naranjos. Para el mobiliario urbano se pretende que tenga la "misma unidad de estilo" para tener una misma imagen. Se instalarán, además, dos fuentes de agua potable en los extremos de la plaza.

Las infraestructuras de la Plaza Nueva también se verán afectadas por la obra. "No será necesario cambiar el saneamiento de Emasesa", ha explicado el primer edil popular, pero sí se intervendrá en las instalaciones eléctricas y se revisará el alumbrado monumental, tanto de la estatua de rey santo Fernando III de Castilla como de la fachada del Ayuntamiento. Otras actuaciones serán mejorar las zonas de carga y descarga y aliviar la zona lateral de bicicletas y patinetes, reordenando el aparcamiento para ponerlo frente al edificio de la Consejería de Turismo.