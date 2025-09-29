Un año de obras en la carretera de Su Eminencia: Emasesa rehabilitará tuberías y habrá cortes parciales de tráfico

La Avenida de Su Eminencia será objeto de una inversión de casi tres millones de euros por parte de Emasesa. El motivo: la red de saneamiento no se encuentra en buen estado, fundamentalmente por el deterioro de las juntas de unión de los tubos, lo que implica la necesidad de su rehabilitación para evitar riesgos de fugas y en la integridad de la canalización.

Las obras, que tendrán una duración de un año y se centrarán en el tramo entre Manuel Siurot y la Carretera de Utrera (A-376) -lo que supone algo más de dos kilómetros-, no supondrán el corte total del tráfico de esta vía, aunque sí afectarán parcialmente a los carriles de circulación, en cuyo caso se ejecutará desvíos por estrechamiento de calzada.

Respecto al tráfico peatonal, este no se verá afectado inicialmente, estando únicamente prevista la instalación de vallas y señalizaciones, que limiten el acceso a las zonas de obra, según consta en el pliego de condiciones que ha sacado a licitación la empresa metropolitana de saneamiento de agua. Durante la ejecución de las obras se verán afectadas, además las calles Cañas y Barros y el Parque Guadaíra en la zona aledaña a la A-376.

Vista general de las tuberías del subsuelo de la Carretera de Su Eminencia. / El Correo

Fases de la obra

En concreto, el contrato se refiere a la rehabilitación de la arteria 2ª cintura en el tramo de Carretera Su Eminencia entre estos dos puntos. La intervención constará de cuatro fases. La primera de ellas comprende la ejecución de las obras correspondientes al tramo inicial de la avenida, entre Manuel Siurot y la línea férrea Sevilla-Cádiz. En el caso de la segunda, se incluye la actuación entre dicha vía férrea y la calle Maese Pérez. La tercera llegaría hasta la calle La Odisea, mientras que la última ya alcanza la A-376, donde se instalará una nueva válvula de corte.

Para la rehabilitación en la conducción, entre otras cuestiones, se realizará previamente el picado del mortero existente y saneo del hormigón adyacente hasta encontrar hormigón sano, así como el cepillado y reparación de la chapa. Tras los trabajos de rehabilitación, se realizará un tratamiento de impermeabilización de la tubería, mientras que la rehabilitación en las juntas se llevará a cabo mediante la incorporación de unos manguitos de reparación elaborados a base de caucho. Además, se colocarán nueve arquetas nuevas.

Proyectos inmobiliarios en la zona

El pasado mes de mayo, el Pleno municipal dio luz verde al Plan Especial que ordena los suelos propiedad de El Corte Inglés que ocupaba la antigua fábrica textil Induyco en la Carretera de Su Eminencia, donde se proyecta la construcción de 607 viviendas (267 de ellas VPO) en dos parcelas residenciales, y locales comerciales en una tercera parcela de usos terciarios. Además, tiene como finalidad dotar al ámbito con 18.309 m2 de espacios libres y un equipamiento educativo de 13.150 m2.

El Plan Especial propone también un viario transversal con dirección descendente noreste-suroeste que delimita dos zonas diferenciadas en las que se distribuyen los distintos usos, y que funciona como eje vertebrador y conector de ambas. En el área ubicada junto a la Carretera de Su Eminencia se implantan las parcelas con destino residencial de vivienda libre y once plantas de altura máxima, así como un edificio destinado a servicios terciarios. En la zona más al sur, con fachada al nuevo eje, se localiza el equipamiento y la edificabilidad residencial para vivienda protegida, esta última distribuida en tres parcelas alineadas a la calle y ocho plantas de altura.

Además, el pasado verano el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presentaba una nueva promoción de viviendas de Emvisesa en la capital, Residencial Miralta, en Su Eminencia. Con una inversión de 4.79.813 euros, se trata de un edificio que cuenta con sótano, planta baja, 8 plantas y cubierta, con 32 viviendas -una de ellas adaptada a personas con movilidad reducida-; 16 de tres dormitorios y 16 de dos dormitorios; con 32 plazas de garaje, una por vivienda, y 10 trasteros, con zonas comunes ajardinadas y piscina.