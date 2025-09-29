Una profesora sevillana se muda a Alemania y revela las diferencias que ha encontrado en sus clases: "La libertad que tienen los niños es distinta"

Trasladarse a un nuevo país con nuevas costumbres, horarios, clima y educación es uno de los retos más complejos al que se enfrentan cada año miles de españoles que deciden cambiar de lugar de residencia en busca de nuevas oportunidades o por cuestiones personales, económicas o sentimentales. Este último extremo es el que llevó a Natalia Martínez, una sevillana de 25 años, a mudarse de su Sevilla natal a Alemania, donde en la actualidad trabaja como profesora de Infantil, empleo que le ha ayudado a contemplar las grandes diferencias existentes entre el sistema educativo español y el alemán.

Fueron muchos los hándicaps a los que tuvo que enfrentarse la joven a su llegada a Alemania, desde la añoranza a su gente, su ciudad y su clima, hasta su nulo conocimiento del alemán, necesario para buscar trabajo y relacionarse. Pero, tras conseguir todas las titulaciones y destrezas necesarias, la joven ya trabaja en un' kindergarten' bilingüe como profesora de inglés, en el que trata con niños desde los 0 a los 6 años.

Así lo ha explicado la joven en declaraciones a La Vanguardia, donde ha mostrado los choques con los que se ha topado al empezar a desarrollar su labor en los centros educativos alemanes, donde la forma de interactuar con los menores y enseñarles es completamente diferente: "En España los niños tienen que hacer fichas y se les evalúa mucho más, mientras que en Alemania aprenden jugando. La libertad que tienen es distinta".

La libertad de los alumnos, una de las diferencias entre España y Alemania, según la sevillana

De igual modo, la joven ha explicado que, en Alemania, el método de enseñanza parte principalmente del juego, algo que únicamente cambia el año previo a la Primaria, cuando los niños de cinco años tienen una clase semanal con contenidos específicos. "Antes de esa edad, las actividades son más temáticas y flexibles: se trabajan estaciones, conceptos o temas variados según la escuela y el enfoque del centro, por ejemplo Montessori. Pero, en general, es un sistema mucho más libre que el español y muy enfocado en la exploración y el juego", ha indicado.

Uno de los aspectos que más sorprendieron a la joven a la hora de comenzar su labor en el país es el papel de los docentes, que durante esas primeras edades se centra principalmente en acompañarles mientras experimentan y juegan: "Nuestro rol es acompañar al niño en su desarrollo durante el juego, ofrecerle lo que necesita y apoyarlo. En España, en cambio, es mucho más estructurado: tenemos marcado lo que debemos enseñar, con temas específicos y fichas para que los niños aprendan, por ejemplo, colores o números. Todo está bastante dictado", ha indicado.

Además, tal y como ha relatado, mientras que en España todo está más organizado, en Alemania los niños tienen el control y la decisión total de cada aspecto: "No se les puede obligar a comer y algo muy curioso es cómo se maneja el cambio de pañal: ellos eligen con quién quieren que se les cambie. En España, como he visto en la mayoría de las prácticas, normalmente las chicas que están de prácticas cambian los pañales de los niños".

Las diferencias en las aulas de Alemania y en España, según la sevillana

"Siempre preguntamos a los niños quién quiere que los acompañe al cambio de pañal, y si dicen que no quieren a alguien en concreto, no se les puede obligar. En ese caso, llamamos a los padres, porque el niño tiene derecho a decidir", ha añadido la joven, que ha asegurado que los profesores en prácticas que van a estar un periodo corto en el centro no pueden realizar estos cambios.

De igual modo, la sevillana ha explicado que en Alemania tienen una mayor importancia el disfrute y exploración del exterior, mientras que en España la mayoría de clases y materias se imparten dentro del aula. "Incluso con frío o un poco de lluvia, siempre es importante que los niños estén en contacto con la naturaleza; solo cuando llueve mucho se quedan dentro", ha recalcado.

La profesora sevillana recomienda viajar a Alemania para trabajar

Por todos los aspectos positivos que se ha encontrado en este lugar, la joven ha aconsejado a todos los posibles interesados que se trasladen a Alemania para buscar una nueva oportunidad que no tengan miedo y se adentren en esta nueva aventura: "En general, animaría a la gente a venir a trabajar aquí, sobre todo por las condiciones laborales".

Y ha añadido: "Hay muchísimas empresas y escuelas, tanto privadas como del Estado, lo que facilita encontrar trabajo. Y, sobre todo, la mayoría de las escuelas ofrecen un entorno de trabajo con muy buenas condiciones".