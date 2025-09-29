De sus puestos históricos a la Virgen de los Reyes de 1950: una exposición recorre los 170 años de la Plaza Nueva

En plena Plaza Nueva, en apenas unos metros, desde este lunes se puede hacer un recorrido a través de sus 170 años de historia gracias a la exposición ‘Plaza Nueva, el centro de todo’ recién inaugurada. En torno a una veintena de paneles repasan con imágenes de la fototeca Municipal y fondo Jesús Martín Cartaya algunos de los acontecimientos más relevantes que se han vivido en este emblemático espacio de Sevilla, que será restaurado desde este mes de octubre hasta dentro de un año y medio. "Esta exposición sirve para entender la importancia de devolver a este icónico espacio su imagen original", ha asegurado el alcalde, José Luis Sanz.

Algunas de las imágenes que componen esta exposición muestran la vista general de la Plaza Nueva en 1972, llamada entonces 'Plaza de la Libertad', nombre que tuvo en el periodo 1868-1873; la procesión extraordinaria de la Virgen de los Reyes con motivo de la proclamación del Dogma de la Asunción, en 1950; o la manifestación pro autonomía, el 4 de diciembre de 1977; entre otras.

Unas de las fotografías, por ejemplo, fueron tomadas en 1987 cuando la Plaza Nueva no tenía la estatua de San Fernando, que tuvo que ser retirada del monumento a causa de las obras del metro entre 1982 y 1994. Otra data de 1978, con la manifestación para entregar al alcalde un escrito reclamando apoyo para la promoción del deporte en los barrios.

También está ilustrada la manifestación de la patronal de las empresas del metal en junio de 1978; el antiguo puesto de agua y chucherías que regentaba Agustina Jiménez Sánchez en 1971; vecinos leyendo al sol o jóvenes en los escalones del monumento en los años 70; el puesto de aguas en 1968; el asfaltado de la plaza en 1970,; la bendición de diez nuevos autobuses urbanos marca Pegaso en el andén del Ayuntamiento en 1954; una protesta por las obras de cegamiento del cauce histórico del río Guadalquivir en 1950; o el desfile del I aniversario de la proclamación de la II República.

El alcalde, José Luis Sanz, junto al delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, y el gerente, Fernando Vázquez, en la exposición ‘Plaza Nueva, el centro de todo’ / Ayuntamiento de Sevilla

La historia de la Plaza Nueva

La Plaza Nueva es un icónico espacio público que ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de su historia. Desde su creación en el siglo XIX, ha sido un punto de encuentro para sevillanos y visitantes, albergando ferias, mercados, manifestaciones y celebraciones de diversa índole, convirtiéndose en un símbolo emblemático de la ciudad.

Conocida como «Laguna de la Pajería», la actual Plaza Nueva era un humedal en la Edad Media, cuyas aguas, de un brazo del Guadalquivir, procedían de la calle Sierpes y tenían salida por la avenida de la Constitución. Con la ampliación almorávide de la muralla se accedía a ella por la puerta de los Alfareros. Tras su desecación, se convertiría en un cementerio, y en el siglo XIII se afincarían en este terreno los frailes franciscanos, quienes por sucesivas ampliaciones acabarían construyendo una casa conventual de enormes dimensiones, mucho mayor al actual perímetro de la plaza.

Tras la guerra napoleónica de 1808 el edificio del convento quedó muy dañado, sufriendo además en 1810 un incendio que lo terminó de arruinar, hasta el punto que se acondicionó parte de la zona como plaza; no obstante, se acometería una lenta reconstrucción iniciada en 1813, que no se llegaría a materializar a causa de la desamortización de los bienes a la Iglesia de 1835 que paralizó definitivamente los trabajos. La Plaza Nueva, y todas las pequeñas calles que la circundan, surgen en 1848 cuando se derriba el Convento «Casa Grande» de San Francisco, de la Orden Franciscana y sus anexos del Hospital de Terceros Franciscanos y el Colegio de San Buenaventura, que era el noviciado y casa de estudios de la orden.

Se concluyó en 1853, aunque no se inauguró hasta 1857. El aspecto primitivo de la plaza era de un caserío de dos plantas, uniforme en las tres caras frente al Ayuntamiento, del que sólo se mantiene en pie como testigo el tramo comprendido entre el edificio de la Telefónica y la calle Barcelona. En el centro de la plaza hubo un gran quiosco para música, que desapareció para levantar el actual monumento a San Fernando, que se inauguró en 1924.

Preside la plaza el monumento al rey santo Fernando III de Castilla. Destacan el edificio del Ayuntamiento, que presenta su fachada dieciochesca en el lado oriental de la plaza. También hay que señalar la pequeña Capilla de San Onofre embutida dentro de las construcciones del siglo XIX, único resto del desaparecido Convento de San Francisco, y el magnífico edificio de la Telefónica, obra de Juan Talavera y Heredia.