Así es el bar de Triana con tapas "espectaculares" a solo tres euros: "Caseras y bien servidas"

La tradición y la pasión por la comida de calidad y a precios reducidos aún se mantiene en gran parte de Sevilla y sus barrios donde, aunque cada vez es mayor la presencia de grandes cadenas de restauración y establecimientos destinados a los turistas, aún se mantienen esos bares de toda la vida que sirven platos contundentes y totalmente caseros por unos pocos euros.

Es lo que ofrece el bar 'El Gordito de Triana', un tradicional negocio con casi tres décadas de historia que dispone de una "amplia variedad de tapas con el mejor ambiente de Triana". Pero no se trata de unas tapas al uso, sino que, tal y como sus propios comensales aseguran, sirven bocados "espectaculares" y enormes que bien podrían pasar por raciones ante su impactante tamaño.

Tapas desde 3 euros en este bar de Sevilla con "cocina casera"

Pero sus tapas, que se pueden degustar desde tres euros, no solo se caracterizan por sus dimensiones, sino por su exquisito sabor, consideradas un fiel reflejo de la cocina casera, bien servida y a precios económicos que mantiene desde que abrió este negocio que debe su nombre al cantaor Manuel Mas Pacheco, abuelo de los dueños.

"Buenas tapas caseras y bien servidas", señalan sus propios clientes sobre los platos "supercargados" y "muy buenos" que ofrece este bar, con todo tipo de guisos caseros como fabada con langostinos, calderetas o papas con choco en tapa desde 3,90 euros y ración desde 12 euros, así como gran variedad de pescados desde 3,50 euros, que asciende a 10 euros si se pide en ración, como boquerones, mero, gambas al ajillo, gulas con gambas, coquinas, almejas con salsa verde y calares fritos.

Tapas "de calidad a buen precio" en este bar de Triana

Además, sus clientes aconsejan degustar sus croquetas de jamón, cocido, cola de toro o espinacas, disponibles a 3,50 euros la tapa, así como sus diversos platos de carne a idéntico precio, como solomillo al whisky o al queso camembert, el pollo crema, pinchito de solomillo, pollo frito, patatas bravas o camembert, serranito, churrasco de cerdo o lagrimita de pollo.

Y otro de sus grandes reclamos son su flamenquín de cabrales y su San Jacobo de camembert, a 8 euros. "Son tapas de calidad a buen precio", señalan desde el propio establecimiento, situado en la calle Manuel Arellano número 37 y abierto de lunes a sábado de 12.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 1.00 horas.