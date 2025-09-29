El tranvibús ya recorre el tramo entre Sevilla Este y Nervión: la primera semana es gratuito

Este lunes 29 de septiembre, Sevilla estrena transporte público. Se trata de la que, a partir de ahora, se conocerá como la línea TB1, la del tranvibús, que conecta el distrito Este-Alcosa-Torreblanca con Nervión. El recorrido tendrá diez paradas y permitirá conectar los barrios de este distrito con la estación de Metro de Eduardo Dato, el tranvía en Luis de Morales, la estación de Santa Justa, o con el apeadero de San Bernardo a través de una plataforma completamente reservada. La Buhaira será, de momento, la estación final de trayecto.

El acceso a este autobús, que será 100% eléctrico, trae consigo una gran novedad: en cada parada, los usuarios podrán subir o bajar por cualquiera de sus cuatro puertas, pagando a la entrada con tarjeta como se hace en cualquier otro transporte de Tussam. Eso permitirá recortar los tiempos comerciales en las 15 paradas de las que consta el recorrido.

El servicio será gratuito esta primera semana. La idea es que los usuarios de otras líneas prueben qué tal funciona este pionero sistema que utilizan otras ciudades como Barcelona o Marsella. Una vez se consagre, habrá que reorganizar las líneas según los usos que le den los sevillanos.

Los vehículos constan de 18 metros y podrán transportar hasta a 120 personas en un viaje. Esto significa quitar de la carretera unos 90 coches por viaje. Además, estos autobuses son 100% eléctricos.

La idea es recortar tiempos. Si antes de Torreblanca a Nervión se tardaban 46 minutos, con la TB1 se realizará el trayecto en solo 28. Desde el Polígono San Pablo, el tiempo de llegada se reduce a la mitad, pasando de los 20 a los 10 minutos. "Estamos hablando incluso de veinte minutos menos de Torreblanca hacia Nervión de lo que se tarda ahora mismo", recalcó el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, la pasada semana durante un desayuno informativo.

La velocidad comercial que tendrá este autobús varía entre los 22 y los 25 kilómetros por hora. Esto significa doblar a los otros autobuses de Tussam. Además, la TB1 tendrá una frecuencia de 10 minutos. "Entendemos que esta ventaja de esa duración ínfima que van a tener en algunos recorridos va a beneficiar bastante a los sevillanos. De momento, van a ser diez autobuses los que van a prestar servicio con un horario normal de la línea desde las seis de la mañana hasta las once y media de la noche", explicó Álcaro Pimentel.

"Va a ser un medio de transporte cómodo, ágil, útil y que dé respuesta a lo que necesitan los vecinos del distrito", insistió Pimentel antes de añadir: "Tenemos un estudio de que cuando esté funcionando en su totalidad puede retirar 400 coches a la hora. Entendemos que va a ayudar a que el tráfico sea mejor en el distrito".

Llegará al Duque en 2026

Este trayecto entre Torreblanca y Nervión es solo la primera fase de la línea TB1. A partir de julio del próximo año, la idea es que el tranvibus llegue hasta la plaza del Duque.

El tranvibús nace con un objetivo de llegar a 18.000 usuarios y convertirse a medio plazo en la línea más usada por encima de la 2. Alcanzará entonces los 17 vehículos frente a los diez con los que va a comenzar el servicio. Pero esto ocurrirá en todo caso cuando se haya completado la ruta entre Sevilla Este y la Plaza del Duque. Será entonces cuando se tendrán que analizar otras líneas como la 27, según el trasvase de usuarios que se haya producido al tranvibús.

A esto hay que añadir la entrada en servicio de una nueva ruta entre Sevilla Este y el Hospital Macarena el día 17 de noviembre. Esta ruta también prestará servicio a Parque Alcosa y en algunos tramos tendrá un recorrido similar a la línea 6 por lo que también se analizará la evolución de ambas.