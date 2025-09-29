WAY Dos Hermanas celebra cinco años cambiando las reglas del retail en Sevilla

WAY Dos Hermanas se acerca a su quinto aniversario consolidado como un espacio único en Sevilla. Con un modelo moderno y sostenible, combina retail, ocio, deporte y gastronomía. El centro se ha convertido en un punto de encuentro familiar y en uno de los proyectos más sólidos de Andalucía. Cumple estos cinco años con una ocupación cercana al 100%, a la vez que suma nuevas incorporaciones que refuerzan su atractivo y diversidad.

Un mix comercial que lo tiene todo

Con más de 49.000 m² de superficie bruta alquilable (SBA), WAY Dos Hermanas se consolida como un centro comercial de referencia en Sevilla gracias a una propuesta integral que reúne marcas de todos los sectores. Entre ellas destacan Leroy Merlin, Decathlon, Lefties, Mango, Kiabi, Sprinter, Tiendanimal, Joma, Cineapolis, KFC o Ginos, configurando una oferta pensada para todos los públicos y necesidades.

Vista general de WAY Dos Hermanas, con su amplia oferta comercial y de ocio. / Pepe Marin

En los últimos meses, el complejo ha incorporado casi 4.000 m² adicionales de superficie comercial, un crecimiento que refleja la confianza que las grandes marcas nacionales e internacionales depositan en el modelo de WAY, basado en accesibilidad, sostenibilidad y una experiencia de cliente diferencial.

Últimas incorporaciones que refuerzan la experiencia

El éxito de WAY Dos Hermanas se basa en su capacidad de adaptación a las tendencias y a las necesidades de los visitantes. Sello de identidad que se ve reflejado en la incorporación de grandes marcas entre 2024 y 2025 que amplían su mix comercial que ofrece el centro.

Algunas de las marcas presentes en Way Dos Hermanas Canitas, clínica veterinaria para el cuidado de mascotas.

clínica veterinaria para el cuidado de mascotas. Xti , calzado y complementos de referencia.

, calzado y complementos de referencia. The Magic Store Disney , una experiencia mágica para toda la familia.

, una experiencia mágica para toda la familia. Bolas Park, juegos y diversión para los más pequeños.

juegos y diversión para los más pequeños. Juguetilandia , con propuestas infantiles.

, con propuestas infantiles. Mya Sushi , sabores asiáticos de calidad.

, sabores asiáticos de calidad. La Calle Burger, hamburguesas gourmet.

hamburguesas gourmet. Electrocash , electrónica y electrodomésticos.

, electrónica y electrodomésticos. Galerías Madrid , moda flamenca y telas de referencia.

, moda flamenca y telas de referencia. Santagloria Coffee & Bakery, con panes artesanos y bollería recién horneada.

A ello se suma la ampliación de la sala de ventas de Shopping, que consolida al centro como referente en moda accesible y de calidad.

Un espacio pensado para disfrutar en familia

Más allá de las compras, WAY Dos Hermanas es un lugar de encuentro para los sevillanos. Su diseño abierto y accesible lo integra en la ciudad, ofreciendo un entorno donde vivir experiencias únicas. El centro apuesta por una programación continua de actividades: talleres infantiles, sorteos, eventos temáticos y promociones que hacen que cada visita sea diferente.

Además, es un espacio petfriendly, lo que permite que las familias puedan disfrutar acompañadas de sus mascotas en un entorno cómodo y seguro.

Innovación, sostenibilidad y visión

La apuesta de Kronos Real Estate Group, propietario del complejo, ha sido clara desde el inicio, crear un espacio en el que la innovación y la sostenibilidad sean pilares fundamentales. Eficiencia energética, integración urbana y servicios con impacto positivo en la comunidad son parte de su hoja de ruta.

De la mano de Savills, encargada de la gestión y comercialización, el modelo WAY se ha consolidado como caso de éxito en el sector retail. Las previsiones para el segundo semestre de 2025 apuntan a nuevas incorporaciones y proyectos que reforzarán aún más su papel como motor económico y social en Sevilla.

Un modelo sólido para el futuro

WAY Dos Hermanas no es solo un centro comercial, es un espacio vivo que evoluciona al ritmo de sus visitantes, de sus necesidades y del propio entorno urbano en el que se integra. Su propuesta va mucho más allá de las ventas, ya que combina la diversidad gastronómica, la calidad en sus marcas y servicios, la amplitud de su oferta de ocio y un enfoque innovador que lo han convertido en un referente único en la provincia de Sevilla y en Andalucía.

Con una trayectoria que suma cinco años de crecimiento constante, WAY Dos Hermanas se presenta hoy como un espacio de futuro, preparado para seguir ampliando su oferta y manteniendo su papel como motor económico, social y cultural de la zona. Con un modelo sólido, sostenible y en permanente transformación, el centro invita a sus visitantes a seguir formando parte de esta historia de éxito y a descubrir todo lo que está por venir en los próximos años.