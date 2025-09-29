Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030

Tras culminar las obras de ampliación del aforo y de supresión de la pista de atletismo, la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja ha elaborado su lista de deseos para 2030. Una hoja de ruta de 119 millones de euros que permitiría a esta instalación deportiva adquirir una nueva imagen interior y exterior y resolver algunas de las deficiencias existentes como los accesos y las calles del entorno.

Esta estrategia, a la que tuvo acceso este periódico, viene reflejada por parte de la sociedad en una serie de recreaciones que reflejan la imagen la que sociedad estadio de la Cartuja quiere para los próximos cinco años. No obstante, dependen de una financiación que tienen que asumir las administraciones que forman parte de la sociedad (Ayuntamiento y Junta de Andalucía, principalmente) y que, de momento, no se han concretado.

Este proyecto, que es solo una declaración de intenciones de la sociedad que gestiona el estadio y no tiene compromiso firme de las administraciones inversoras, contempla la ampliación de la cubierta y videomarcadores, la renovación de la iluminación, tornos o ascensores, mejoras en los aseos y barras de restauración, nuevas zonas de palcos o trabajos de pintura y sustitución de asientos.

Recreación gráfica del futuro Estadio la Cartuja (imagen creada con IA) / El Correo

La intervención de mayor cuantía, hasta 30 millones, es la urbanización del exterior del estadio, esto es, la ordenación de las zonas aledañas y sus viales para dotar de una movilidad adecuada al entorno y obtener nuevos aprovechamientos. De aquí, los accesos sur costarían 3 millones. Y los aparcamientos públicos, que se consideran una actuación aparte por un importe de 18 millones.

Recreación gráfica del futuro Estadio la Cartuja (imagen creada con IA) / El Correo

Con estas actuaciones, la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja aspira a convertirse en el 'Wembley' español que ansían las administraciones y la Real Federación Española de Fútbol. El proyecto no tiene compromisos firmes de ejecución pero ha vuelto a cobrar fuerza tras descartar el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía las obras de remodelación del Estadio de la Rosaleda que tenía también la mirada puesta en 2030. Ahora, la única sede andaluza será Cartuja que se consolida como el gran estadio deportivo para partidos internacionales y para eventos de Andalucía.

De momento, todas estas actuaciones están condicionadas por la presencia en el Estadio de la Cartuja del Betis durante al menos dos temporadas, el tiempo que está previsto que duren las obras de transformación del Estadio Benito Villamarín que incluyen zonas comerciales, un hotel, gimnasio o una gran plaza pública en el exterior.