Transporte público
Cambio de recorrido en la línea C3 de Tussam: desaparece la parada de Esperanza de Triana
El nuevo recorrido se extenderá durante los próximos seis meses
Tussam ha vuelto a modificar el recorrido de la línea C3 por las obras que se están acometiendo en la calle Pagés del Corro. Desde que comenzaron los trabajos de remodelación en esta vía el pasado 11 de agosto, tanto la línea C3 como 40 tuvieron que modificar su itinerario para sortear los trabajos.
Desde el inicio de las obras, el C3 dejó de parar en el tramo comprendido entre Plaza de Cuba pasando por Génova-Pagés del Corro hasta la intersección con San Jacinto. En ese momento, la ruta alternativa diseñada por Tussam pasó a ser Plaza de Cuba, Avenida República Argentina, Esperanza de Triana, San Jacinto, Pagés del Corro, para continuar su itinerario habitual.
Sin embargo, desde este martes, 30 de septiembre, los autobuses ya no pasarán por la calle Esperanza de Triana, por lo que queda suprimida la parada ubicada a la altura de la calle Trabajo. El nuevo recorrido incluye paradas provisionales en todas las situadas en República Argentina, para continuar por López de Gomara, coincidiendo con las pertenecientes a la línea 5, así como en las situadas en la calle San Jacinto.
Se modifica, por tanto, la calle Esperanza de Triana por López de Gomara, para incorporarse posteriormente a San Jacinto, desde el principio, y recuperar la ruta original en Pagés del Corro. Este cambio ha pillado por sorpresa a muchos usuarios que no sabían de la nueva ruta, generando un malestar, sobre todo, en las horas de más tráfico.
Según ha dado a conocer Tussam, este nuevo itinerario es el que va a prevalecer hasta el final de los trabajados en Pagés del Corro, por lo que estará operativa durante los próximos seis meses.
