Defensa
El Gobierno "impulsa" la aeronáutica en Sevilla y ensamblará 18 aviones "integramente" en la capital analuza
El Ministerio de Defensa busca modernizar el Ejército y promoverá la creación de estas aernovaes, "robustas, fiables y versátiles"
Europa Press
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Fernando Toscano, ha destacado este martes que el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto para el Desarrollo Industrial de Programas Especiales de Modernización en el Ámbito Aéreo, que contempla la construcción de 18 aeronaves C-295 que "se ensamblarán íntegramente en Sevilla", lo que supondrá un "nuevo impulso a la industria de defensa aeronáutica en la provincia".
Según ha informado Toscano en declaraciones a los medios, el proyecto "generará empleo de alto valor añadido" en la provincia, que "mantiene su crecimiento como eje de la aeronáutica a nivel tanto nacional como internacional", y consolidará la planta de Airbus San Pablo "como un referente a nivel internacional".
La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno en el que ha concedido 3.680 millones de euros a Airbus para prefinanciar una serie de programas para la modernización aérea del Ejército contemplados en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad Social y la Defensa, a través del cual se canalizarán 10.471 millones para aumentar el gasto militar en España este año.
Además, el programa el programa contempla la sustitución de las unidades destinadas a la formación con un modelo de aeronave basado en el C295 de Airbus, una aeronave de transporte táctico "robusta, fiable y versátil" según ha detallado el real decreto, que ha apostillado que "su diseño, concebido para un amplio espectro de misiones de interés estratégico incluye desde el transporte de personal y material, operaciones de evacuación médica o lanzamiento de carga y paracaidistas".
- Torre Sevilla se iluminará de amarillo este sábado: por Juan y por todos los niños con ALD-X
- El estadio La Cartuja necesita una inversión de 119 millones para ser el 'Wembley' español en 2030
- Esta es la taberna tradicional de Sevilla considerada la que 'mejor representa a Triana': con comida casera 'de toda la vida
- Así es la joya escondida de Sevilla que pasa desapercibida para sevillanos y turistas: tiene siglos de historia y uno de los interiores más espectaculares del mundo
- Un joven de 21 años degüella a una mujer de 28 en Sevilla Este en un nuevo caso de violencia de género
- Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030
- Yaqueline fue degollada por su pareja en Sevilla Este cuando venían de una fiesta de cumpleaños
- Sevilla, en alerta por lluvias persistentes en la Sierra Norte por la borrasca ex-Gabrielle: hasta 30 litros en seis horas