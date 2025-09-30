El Gobierno "impulsa" la aeronáutica en Sevilla y ensamblará 18 aviones "integramente" en la capital analuza

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Fernando Toscano, ha destacado este martes que el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto para el Desarrollo Industrial de Programas Especiales de Modernización en el Ámbito Aéreo, que contempla la construcción de 18 aeronaves C-295 que "se ensamblarán íntegramente en Sevilla", lo que supondrá un "nuevo impulso a la industria de defensa aeronáutica en la provincia".

Según ha informado Toscano en declaraciones a los medios, el proyecto "generará empleo de alto valor añadido" en la provincia, que "mantiene su crecimiento como eje de la aeronáutica a nivel tanto nacional como internacional", y consolidará la planta de Airbus San Pablo "como un referente a nivel internacional".

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno en el que ha concedido 3.680 millones de euros a Airbus para prefinanciar una serie de programas para la modernización aérea del Ejército contemplados en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad Social y la Defensa, a través del cual se canalizarán 10.471 millones para aumentar el gasto militar en España este año.

Además, el programa el programa contempla la sustitución de las unidades destinadas a la formación con un modelo de aeronave basado en el C295 de Airbus, una aeronave de transporte táctico "robusta, fiable y versátil" según ha detallado el real decreto, que ha apostillado que "su diseño, concebido para un amplio espectro de misiones de interés estratégico incluye desde el transporte de personal y material, operaciones de evacuación médica o lanzamiento de carga y paracaidistas".