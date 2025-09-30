Un 'influencer' revela el verdadero significa de uno de los monumentos más visitados de Sevilla: "Esconde un secreto"

Sevilla alberga en cada uno de sus rincones y calles innumerables lugares de interés repletos de cultura, belleza y leyendas propias, muchas de ellas desconocidas para muchos sevillanos y visitantes. Y entre estos entornos emblemáticos de la capital con una historia propia apenas descubierta para la mayoría de ciudadanos destaca la Glorieta de Bécquer del Parque de María Luisa, el primer parque urbano de la ciudad y uno de sus principales pulmones verdes.

"Aquí se esconde un secreto sobre el amor que nadie conoce", explica sobre este entorno el creador de contenido sevillano Manu GMV, que ha querido adentrarse en este parque para desentrañar el significado de uno de sus monumentos más reconocidos, la Glorieta de Bécquer, un monumento homenaje al poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer que fue inaugurado en 1911 y que se llevó a cabo gracias a la iniciativa de los hermanos Álvarez Quintero y que fue creada por el escultor Lorenzo Coullaut Valera.

El significado que guarda este monumento del Parque de María Luisa de Sevilla

Los ciudadanos que hayan paseado por el lugar habrán visto que allí no solo se encuentra un busto del poeta, sino también una curiosa serie de monumentos entre los que destacan tres figuras femeninas realizadas en una sola pieza de mármol, así como otras dos figuras en bronce. Pero lo que muchos de ellos no sabe es el significado que esconden estas imágenes.

"Estas tres mujeres representan las tres fases el amor, la ilusión del primer encuentro, la plenitud de la pasión y la melancolía de la pérdida", señala el creador de contenido. De ese modo, el monumento muestra una primera figura femenina con el rostro encendido de esperanza como muestra del amor ilusionado, así como una segunda figura de mirada intensa y pasional como muestra del amor poseído, al que se suma una tercera de expresión melancólica y con mirada al vacío como representación del amor perdido.

El parque de Sevilla que encierra "todo lo que el amor hace sentir"

Además de estas tres imágenes, completan la composición dos figuras en bronce, una de un 'Cupido' como muestra del amor que hiere y otra con una persona con una flecha clavada como representación del amor herido. Este conjunto de obras que fueron creadas inspiradas en la rima de Bécquer 'El amor que pasa' está acompañado por un enorme ciprés plantado en torno a 1850 que construye en la actualidad uno de los árboles más singulares del parque.

Pero este carácter romántico no se centra únicamente en estas reconocibles figuras, sino también en el banco instalado en el lugar, sobre el que el creador de contenido asegura que existe la leyenda de que, quien se siente allí, "puede atraer el amor". "Este banco tiene un secreto", ha recalcado el joven, que asegura que este lugar "representa todo lo que el amor nos hace sentir".