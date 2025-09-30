Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Tu empresa te puede descontar dinero de tu nómina por ir al médico"

El profesional ha explicado que no existe ningún permiso retribuido para acudir a una consulta médica

Sarai Bausán García

Miras tu nómina y descubres con sorpresa que te han quitado la retribución de una de tus jornadas porque tuviste que ausentarte para acudir a una consulta médica. Se trata de una realidad que sorprende a los trabajadores, pero que es totalmente legal al no existir un permiso retribuido para acudir al médico en el Estatuto de los Trabajadores.

Así lo ha asegurado el abogado laboralista sevillano Juanma Lorente, que ha afirmado al respecto: "Tu empresa te puede descontar dinero de tu nómina porque tengas que ir al médico. Sí hay un día de permiso retribuido para mudarte, pero no hay un día de permiso retribuido para ir al médico".

Sin embargo, tal y como ha explicado, esta posibilidad de no cobrar ese día se centra en las consultas programadas, pero no ocurre lo mismo con las urgencias: "Siempre que no sea una urgencia, sino que sea una consulta o una prueba rutinaria, la empresa te puede descontar ese día que faltes para hacerte un TAC o para ir a una consulta".

Esto es debido a que en el Estatuto de los Trabajadores no existe un permiso retribuido dedicado específicamente para acudir a estas consultas, sin embargo, algunas empresas sí incluyen en sus convenios colectivos una serie de horas médicas que pueden usar sus empleados para ir al médico que sí están pagadas. "Pero en algunos convenios está y, en otros, no", ha indicado el experto.

"Si en tu convenio colectivo no está y tienes que ir a una consulta rutinaria, la empresa obviamente no te podrá amonestar por faltar ese día, pero tampoco va a tener obligación de pagarte esas horas que has faltado", ha añadido Lorente.

