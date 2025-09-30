El mercado de la Puerta de la Carne se protege ante okupaciones y actos vandálicos a la espera de su reforma

El antiguo mercado de la Puerta de la Carne sigue en proceso de rehabilitación. Tras más de dos décadas de abandono, este edificio ubicado en la calle Demetrio de los Ríos (San Bernardo) necesitaba una intervención urgente porque se caía a pedazos. Por eso, si se cumplen todos los plazos, entre finales de 2026 y comienzos de 2027, reabrirá como Momo-Tech, un centro de interpretación para conocer el pasado, presente y futuro industrial de Sevilla. Y mientras se realizan estos trabajos, la Gerencia de Urbanismo va a contratar un servicio de seguridad, control y vigilancia de las instalaciones durante un año para "evitar la ocupación o allanamiento por terceros" o "la sustracción de elementos o piezas propias del mismo".

El Gobierno de José Luis Sanz ha licitado este servicio, para el que se podrán presentar ofertas hasta el 15 de octubre, con la misión de proteger un edificio que es de titularidad municipal y del que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ostenta la posesión. El importe total es de 113.973,09 euros, dividido en dos anualidades. Este 2025 se invertirán 28.493,27 euros y en 2026 unos 85.479,82 euros. Estas cantidades irán con cargo a la partida presupuestaria de seguridad del presupuesto vigente.

Fachada del Mercado Puerta de la Carne de Sevilla / EUROPA PRESS - Archivo

Actualmente existe una encomienda a Urbanismo mientras se ejecutan obras de consolidación de la estructura con reparaciones necesarias o la sustitución de "zonas arruinadas" reconstruyéndolas, retirando edificaciones de añadidos posteriores en la segunda planta o la puesta en valor de restos arqueológicos hallados. Una vez terminen estos trabajos se dará por terminada la encomienda. Una primera fase de obras supera los 300.000 euros y se encuentra en marcha, con la finalización de una fase inicial de limpieza, pintura exterior y consolidación del edificio. Y también se están llevando a cabo obras de repavimentación en la plaza Alejo Fernández, en la parte trasera del edificio, con una inversión de 35.000 euros.

Antes de que acabe el año está previsto el inicio de la rehabilitación integral, para la cual el Ayuntamiento aportará 5,5 millones de euros a través del Patrimonio Municipal del Suelo y la Fundación Cámara de Comercio pondrá otros 2 millones. A la espera de esta fase, debido a las obras de seguridad y otras actuaciones urgentes y provisionales como el apuntalamiento de las crujías perimetrales, la impermeabilización de cubiertas y el adecentamiento de la fachada del inmueble, explica el pliego consultado por este periódico que se ha clausurado el espacio central de la edificación. Este servicio de seguridad que se contrate se debe encargar también de impedir que toda persona que acceda al inmueble.

Plano con la zona clausurada en el interior del mercado de la Puerta de la Carne / Ayuntamiento de Sevilla

Así será la vigilancia del Mercado de la Carne

El servicio de seguridad estará formado por un vigilante sin arma durante siete horas nocturnas todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos, en horario de 0.00 h. a 7.00 h. Otro vigilante sin arma estará durante tres horas diurnas todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos, en horario de 15.00 h. a 18.00 h. Y habrá un servicio de coche de seguridad para atención inmediata del inmueble ante cualquier incidencia que se presente, mediante dos rondas diarias en horario diurno: una ronda entre las 7.00 h y las 15.00 h y otra ronda entre las 18.00 h y las 24.00 h.

Entre las obligaciones del servicio contratado está la protección del inmueble mediante personal debidamente cualificado, uniformado y con los distintivos que sean preceptivos. Se debe evitar la comisión de actos delictivos, infracciones, actos vandálicos o usurpaciones que puedan suponer un deterioro o menoscabo del objeto de vigilancia, tales como hurtos de elementos constructivos, vertidos ilegales, asentamientos no permitidos, etc. También se debe prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; o usar los medios técnicos de seguridad que sean necesarios.

Funcionará como centro de interpretación

Este edificio nació fruto de la expansión de la ciudad a raíz de la Exposición Iberoamericana de 1929, por la necesidad de que hubiera un mercado en esa zona. Los vecinos de Nervión, Ciudad Jardín, San Bernardo y los barrios de la Ronda histórica tenían que desplazarse a los anticuados e insanos mercados del interior de la ciudad o usar los precarios puestos instalados en las bocacalles que abrían a la acera de levante de Menéndez y Pelayo.

70 años después, en diciembre de 1999, cerró sus puertas y desde entonces, unos 26 años, se encuentra en un estado de abandono, en ruinas, comido por la vegetación y dañado por los continuos actos vandálicos. Según explicó el alcalde, José Luis Sanz, en el último acto que se hizo en la zona para actualizar el estado de los trabajos, "Momo-Tech no será solo un contenedor arquitectónico, sino un lugar vivo, con formación, innovación, actividades divulgativas y un compromiso firme con la sostenibilidad y los hábitos saludables". "Será un centro fundamental para el futuro industrial de Sevilla", prometió el primer edil popular.

Obras de reurbanización en el entorno del Mercado de la Puerta de la Carne / Rafa Aranda

El futuro centro, que estará abierto a la ciudadanía y sin ánimo de lucro, integrará usos educativos, sociales y culturales. Acogerá exposiciones, jornadas divulgativas y formación profesional vinculada a la industria, la tecnología, el empleo de calidad y el desarrollo sostenible. "Este sitio se convertirá en un espacio para el intercambio de conocimiento empresarial. De hecho, aquí mismo se ubicará un vivero de empresas impulsado por la organización que represento", señaló en otra ocasión Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. "Habrá salas inmersivas, realidad aumentada... Queremos que este mercado que fue fundamental para la economía sevillana, lo sea ahora para sus compañías", afirmó Herrero.

Asimismo, también se establecerá "un laboratorio que no solo investigará los beneficios de la dieta mediterránea, sino que además tendrá como objetivo la creación de nuevos productos saludables", según consta en el folleto informativo del proyecto. "Y también habrá una zona multiusos llamada Ágora, donde se organizarán charlas, conferencias, mesas de debate, presentaciones y eventos culturales y artísticos de pequeño formato".