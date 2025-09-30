Sevilla recuerda a la última víctima de violencia de género con un minuto de silencio
Tanto el Ayuntamiento como la delegación de la Junta de Andalucía han tenido este gesto con la mujer asesinada este domingo
Representantes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han condenado este martes, con minutos de silencio, el asesinato machista de Katherine Yuliet, de 29 años, presuntamente a manos de su expareja, un joven de 21 años ya detenido, que utilizó un arma blanca para la agresión en un portal y posteriormente intentó suicidarse.
La primera de las concentraciones se ha celebrado a las 10:00 horas a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, y la segunda al mediodía a las puertas del Ayuntamiento de la capital andaluza en repulsa por el crimen machista -ocurrido el domingo en el barrio de Sevilla Este- de la joven, novena víctima mortal de la violencia machista en lo que va de año en Andalucía y la número 28 en España.
En la primera de ellas, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer de Andalucía, Olga Carrión, junto al delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha hecho un llamamiento especialmente al entorno de las víctimas de violencia de género para que denuncie.
"Ni un mes ha transcurrido desde que nos vimos en este mismo lugar. Se acaban las palabras, pero no se acaban las fuerzas y el trabajo que tenemos que seguir realizando", ha dicho Carrión, quien ha apuntado que muchas víctimas no son conscientes del peligro que están corriendo "hasta que pasan esas cosas".
"Hago un llamamiento a ellas, pero también a su entorno. A ellas les resulta muy difícil. Presentan una denuncia, la retiran, les da pena por el agresor... Los entornos son fundamentales, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, denunciad", ha recalcado.
Por su parte, Sánchez ha recordado que Katherine Yuliet, a diferencia de la anterior víctima mortal en Sevilla, sí estaba dentro del sistema VioGén: "No podemos normalizar estas muertes. No podemos solamente basarnos en que es un número. Hay que estudiar cada caso para sacar conclusiones de por qué pasan las cosas", ha explicado.
Mecanismos para denunciar
En la concentración a las puertas del consistorio sevillano, el alcalde, José Luis Sanz, ha condenado "rotunda y tajantemente" este nuevo asesinato de una vecina de Sevilla Este y ha hecho llegar a sus familiares y amigos más directos su apoyo y solidaridad.
"Animar también a otras víctimas que puedan estar sufriendo a que denuncien. Afortunadamente en este país se ha avanzado mucho en la lucha contra la violencia de género y las administraciones tienen suficientes instrumentos a su alcance para luchar contra estos casos", ha indicado Sanz.
También ha reiterado que la administración municipal que encabeza no va a dar "ni un paso atrás" y seguirá incrementando las partidas en la lucha contra la violencia de género, como se podrá comprobar en el próximo presupuesto de 2026.
La abogada Isabel Pérez, del Centro Integral de Atención a la Mujer Este-Alcosa-Torreblanca, ha sido la encargada de leer un manifiesto tras el minuto de silencio, en el que ha expuesto la condena frente a aquellos que asesinan a mujeres por el hecho de serlo.
"Se convierten en criminales y asesinos, acabando con la vida de sus parejas, exparejas y mujeres que quieren ser libres y respetadas, dejando hijos huérfanos y a familias destrozadas así como a toda una sociedad que ya está harta de tanto asesinato, tanto maltrato", ha señalado Pérez.
Respecto al caso de Katherine Yuliet, ha recordado que en este caso no constaban denuncias previas por parte de la víctima, pero que sí formaba parte del sistema de protección Viogén, aunque estaba "inactiva".
Cómo denunciar
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
