Zonas verdes
El gran parque de siete hectáreas del nuevo barrio de la Cruz del Campo se abre al público este viernes
La inauguración será a partir de las 18.30 horas y contará con una agenda de actividades que incluirá pintacaras, yinkana, actuaciones y sorpresas como un camión y un autobús restaurados
Un pulmón verde de 7 hectáreas con 950 árboles y un área infantil de casi 5.000 metros cuadrados. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el próximo viernes será la inauguración del parque del nuevo barrio de la Cruz del Campo, un evento que contará con una agenda de actividades que incluirá pintacaras, yinkana, actuaciones y sorpresas como un camión y un autobús restaurados. La cita será a partir de las 18.30 horas.
El recinto ofrece a los vecinos de la zona -en la parte residencial habrá cerca de 2.000 viviendas, de las cuales casi 1.000 son de protección oficial- un área de juegos infantiles de casi 5.000 metros cuadrados con tirolina, balancines, toboganes y pirámide trepadora, dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro para la práctica de running.
"Más patrimonio verde"
El alcalde de Sevilla ha subrayado que “este nuevo espacio público supondrá más patrimonio verde, más zonas de sombra, mejor calidad del aire y un mayor disfrute para las familias sevillanas. Una de las prioridades y objetivos de este equipo de Gobierno”. En la inauguración también habrá un water truck de Emasesa y globos de helio para los más pequeños.
El parque de la Cruz del Campo estará formado por praderas con 950 árboles. En esta ubicación ya había 82 ejemplares previamente, se han retirado 95 árboles por la afección con la obra, y con las nuevas plantaciones se ha llegado a los casi mil árboles en total contando también con otras calles cercanas como la calle Tarso o la Avenida del Greco, entre otras. 200 han sido plantados por Parques y Jardines. "Esto supondrá más patrimonio verde, más zonas de sombras, mejor calidad del aire y un mayor disfrute para las familias sevillanas", valoró el alcalde, José Luis Sanz, en una visita. Las plantaciones comenzaron a finales de 2024.
