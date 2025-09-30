Coria del Río estrenará paseo fluvial más de 30 años después: la reforma estará lista el próximo verano

Tan importante es el Guadalquivir para Coria del Río, que hasta lo lleva en el nombre. Y si hay un enclave que refleja esa relación, ese es el paseo fluvial, "la infraestructura pública más importante de todo el municipio", según destaca su alcalde, Modesto González. Aunque esta vía de dos kilómetros de longitud y más de 30 años de antigüedad presenta en la actualidad "un estado bastante lamentable", tal como apunta el propio González, por lo que el Ayuntamiento coriano ha decidido licitar este lunes unas obras de remodelación para que a luzca de nuevo "en perfectas condiciones a finales del próximo verano".

El objetivo fundamental de este proyecto es "la sustitución de la pavimentación de este paseo marítimo, así como de la balaustrada existente en mal estado por una barandilla", según recoge el pliego de prescripciones técnicas. El plazo de ejecución previsto es de seis meses, durante los que se reformarán 7.287 metros cuadrados en zona de dominio público marítimo terrestre, encuadrada entre el restaurante Esturión y el río Pudio.

"Ya que el Ministerio no han hecho ninguna inversión importante desde su construcción en el 1992, en el Ayuntamiento llevamos intentando sacar adelante este proyecto desde hace unos cuatro años", señala Modesto González a El Correo de Andalucía. "Al final se trata de una apuesta económica muy importante, por lo que requería el momento idóneo para realizarla", añade el edil andalucista. Así, el Consistorio va a destinar algo más de un millón de euros -incluyendo impuestos- de los fondos concedidos dentro del Plan Más Sevilla, que promueve la Diputación provincial.

Un mismo paseo, tres tramos diferentes

De cara a esta actuación se ha dividido el paseo fluvial en tres tramos diferentes: uno, situado en el extremo norte, que parte desde el restaurante Esturión hasta el cruce de la calle Batán con la avenida de Andalucía; el segundo, que va desde el punto anterior hasta el embarcadero, y por último, desde ahí hasta el río Pudio. Unos dos kilómetros en los que se aprecia "solería vencida a lo largo de gran parte de su longitud" y una balaustrada "en mal estado, con algunos puntos donde corre peligro de desprendimiento", según la memoria del proyecto.

En todas estas secciones se van a sustituir el pavimento por otro "tipo granallada". Asimismo, también se implementará un nuevo sistema de desagüe, consistente en "una canaleta lineal junto a la barandilla, arquetas sumidero y salidas de las aguas pluviales al río mediante gárgolas". "Y como actuación complementaria, se realizarán isletas en la zona verde contigua, junto al carril bici, para recolocar los bancos afectados por el trazado", se detalla en el pliego de prescripciones.

Y ante el riesgo que representa el estado actual de la balaustrada, se ha optado por cambiarla por "una barandilla de acero inoxidable laminado en caliente". Esta instalación estará "curvada hacia el interior respecto al plano vertical para impedir su escalabilidad y aportar al mismo tiempo mayor transparencia, con el fin de mejorar las vistas al Guadalquivir", explica el proyecto. "Los corianos vivimos de cara al río, por eso es tan importante que este espacio tenga la mejor visibilidad posible", aclara al respecto el regidor del municipio, Modesto González.

De momento el Ayuntamiento de Coria del Río ha sacado a licitación este lunes las obras de mejora. Una vez acabe el plazo de presentación de ofertas, se conocerá a la empresa adjudicataria, que tendrá medio año para realizar esta actuación. Así, según el propio González, la previsión municipal es que el paseo fluvial esté "en perfectas condiciones para finales del verano de 2026, coincidiendo con festividades como la Feria y el Tōrō Nagashi".