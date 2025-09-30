Cuatro ancianos mueren en una residencia de Sevilla por un brote de covid y gripe A

El covid se ha cebado en una residencia de mayores de La Algaba (Sevilla), donde se han contagiado 22 personas y han fallecido cuatro mayores, según ha podido confirmar la Consejería de Salud y Consumo. De entre los residentes afectados, seis han necesitado hospitalización pero solo uno sigue ingresado, ya que se ha dado el alta a dos mayores.

Tal como ha podido saber este periódico, el brote se ha identificado en los últimos días y se han detectado casos de covid y de gripe A, ambos virus respiratorios. Las cuatro personas fallecidas presentaban una infección que combinada el covid y la gripe A.

Ante este escenario, la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha asegurado en un encuentro con los medios por el inicio de la campaña de vacunación de la gripe que se ha procedido a la activación del protocolo de actuación de Infecciones Respiratorias Agudas en centros residenciales de personas vulnerables de Andalucía. Se trata de un protocolo vigente desde julio de 2023, con medidas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y coordinación con los servicios sanitarios.

Campaña de vacunación

Este martes ha arrancado la campaña anual de vacunación contra la gripe estacional en 30 colegios andaluces, comenzando con niños de entre 6 y 59 meses, mujeres embarazadas y los docentes que trabajen con menores de 5 años. Tal como sigue el calendario vacunal, el 6 de octubre la vacunación llegará a las residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y personal sanitario y sociosanitario.

El 14 de octubre recibirán la vacuna las personas mayores de 80 años y grandes dependientes, que serán atendidos en sus hogares. Finalmente, el 20 de octubre, los mayores de 70 años podrán recibir la vacuna así como aquellas personas mayores de 5 años que presentan patologías crónicas.

La gripe se adelanta en Andalucía

La campaña de vacunación, tal como ha comentado la consejera de Salud durante el acto de inicio de la campaña en un colegio de Pino Montano (Sevilla), tiene como principal objetivo prevenir bronquiolitis en menores de 6 meses y mayores vulnerables. "Nuestro objetivo es superar el 65% de la población vacunada", ha insistido.

En cuanto a la circulación del covid, Hernández ha asegurado que, "aunque los virus respiratorios tengan mayor circulación en invierno", este año han habido casos de gripe A "incluso en verano".

"Tenemos que estar muy pendientes de las medidas de higiene y de la vacunación porque estas son infecciones que reagudizan cualquier patología de base como una insuficiencia cardíaca o una bronconeumopatía, por eso la importancia de todas las medidas preventivas", ha destacado la consejera.

Finalmente, sobre el uso de las mascarillas en las residencias, Hernández ha apelado a la "responsabilidad de todos" a la hora de decidir libremente de utilizarla para protegerse y para proteger a la población más vulnerable.