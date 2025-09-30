Torre Sevilla apuesta por la cultura y la moda para celebrar la Noche en Blanco 2025

Este primer fin de semana de octubre, Torre Sevilla se convertirá en epicentro de la cultura y la creatividad en la capital andaluza. El conjunto arquitectónico, símbolo de modernidad y motor económico de la ciudad, se suma un año más a la Noche en Blanco con una propuesta muy especial, visitas teatralizadas a Loft Garden, su recién inaugurado espacio en las cubiertas de la torre.

Además, el domingo 5 de octubre, la moda cobrará protagonismo con un desfile de diseñadores emergentes que presentarán sus colecciones en la Galería 0 del centro, en un evento abierto al público y concebido como la antesala oficial de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, que se celebrará en Sevilla del 14 al 17 de octubre.

Una Noche en Blanco mágica en las alturas

El viernes 3 de octubre, Torre Sevilla abrirá las puertas de su nuevo espacio Loft Garden, un jardín en altura que invita a los visitantes a sumergirse en una experiencia cultural diferente. A través de un recorrido teatralizado de 60 minutos, personajes históricos y mitológicos guiarán a los asistentes en un viaje único.

Entre ellos, destaca la presencia de Abu al-Abbas al-Nabati, botánico musulmán que compartirá su pasión por la ciencia y la botánica; Urania, musa de la Astronomía, que desvelará secretos celestes; Francisco de Quijada, superviviente de la primera circunnavegación del mundo junto a Magallanes, que narrará los desafíos de aquella gesta y Diana Balmori, ingeniera y paisajista, que pondrá el foco en la sostenibilidad y el diseño del propio espacio.

La actividad, gratuita y con inscripción previa en torresevillaclub.com, contará con nueve pases entre las 20:30 y las 22:30 horas, con aforo limitado a 25 personas por sesión.

La moda joven toma protagonismo

El domingo 5 de octubre, a las 12:30 horas, la Galería 0 acogerá un desfile de talentos emergentes que mostrará la visión más fresca y contemporánea del diseño andaluz. Participarán creativos como Kimera Design, D-PHASED, Quita Bayona, Julio Reyes, María Monforte, Ángel Zapata, Clara Bellido y Mar Mínguez, quienes presentarán colecciones cargadas de innovación, estilo y tendencias.

Este evento, también abierto al público, servirá de preludio a la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, patrocinada por TORRE SEVILLA, que reunirá en la ciudad a referentes nacionales e internacionales de la moda entre el 14 y el 17 de octubre.

Con este apoyo, Torre Sevilla reafirma su compromiso con la cultura, la moda y el talento emergente, ofreciendo una plataforma de visibilidad única para los nuevos creadores.

Ocio y experiencias para todos los públicos

El programa de actividades se completa con la apertura especial del centro comercial durante los domingos y festivos de octubre (excepto el día 12). Los visitantes podrán disfrutar de la oferta de tiendas, restaurantes y ocio, con tres horas de aparcamiento gratuito. Además, los miembros del Torre Sevilla Club que sigan al centro en Instagram y sean residentes en la provincia podrán acceder de forma exclusiva a la Terraza Mirador Atalaya, con vistas 360º a la ciudad.

Este fin de semana también será la última oportunidad para disfrutar de The Champions Burger en el Parque Magallanes, consolidando la oferta gastronómica y de ocio que complementa la experiencia cultural y comercial del complejo.

Un referente de modernidad en Sevilla

Con más de 240.000 metros cuadrados de superficie, TORRE SEVILLA se ha consolidado como un espacio de vanguardia y un motor de revitalización de la Isla de la Cartuja. Su propuesta integra usos empresariales, turísticos, culturales y de ocio, con equipamientos como el Hotel Eurostars Torre Sevilla, el mirador 360º, CaixaForum, el centro comercial y el entorno natural del Parque Magallanes.

De este modo, la torre no solo se erige como un referente arquitectónico, sino también como un espacio que conecta a la ciudadanía con nuevas formas de disfrutar la cultura, la moda y el entretenimiento en el corazón de Sevilla.