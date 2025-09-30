Las obras del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo arrancan este miércoles con tres meses de cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Sevilla acometerá, a partir de este 1 de octubre, obras de mejora en el paso inferior de la Ronda del Tamarguillo, unos trabajos que tendrán una duración aproximada de tres meses, por lo que estas labores podrían estar finalizadas a finales de año. Sobre esta actuación, que cuenta con una inversión de 720.000 euros, el alcalde José Luis Sanz ha destacado que "se trata de una nueva intervención que supondrá la mejora notable en el mantenimiento de estas infraestructuras de las ciudad para resolver las consecuencias del abandono de estos pasos inferiores durante años".

En este paso inferior, situado entre el Centro Comercial Los Arcos y el Parque Empresarial PICA, se llevará a cabo la renovación del pavimento, el embellecimiento de los muros con la instalación y la colocación de revestimientos de chapa para cubrir la superficie de hormigón. Además, se realizarán trabajos de pintura y señalización necesarios para mejorar la seguridad y estética del paso inferior a la vez que aumentará la iluminación hasta ahora existente y se sustituirán por leds para mayor visibilidad en el mismo.

En esta línea, el primer edil señala que "estas obras permitirán resolver los problemas de deterioro que actualmente presenta el pavimento a la vez que mejoraran el aspecto de este paso inferior que se dotará de una mayor iluminación".

La mejora del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo se suma a los trabajos ya ejecutados en otros pasos inferiores de la ciudad como el de la Avenida Cardenal Bueno Monreal, calle Torcuato Luca de Tena, calle Alfonso Lasso de la Vega, Carretera Su Eminencia y calle Arjona.

Cortes de tráfico en la Avenida de Andalucía

Los cortes de trafico con motivo de los trabajos que se acometerán en el paso inferior de la Ronda del Tamarguillo se realizarán entre las 22:00 y las 06:00 horas. Se producirán en sentido norte, donde se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en Ronda del Tamarguillo, hacia calle Cruz del Sur cruzando a nivel la Avda. de Andalucía y continuando por Jose Mª Javierre hasta la rotonda confluencia Ada con Montesierra.

En sentido sur, se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en la rotonda confluencia Ada con Montesierra, hacia Jose Mª Javierre cruzando a nivel la Avda. de Andalucía y continuando por Clemente Hidalgo hacia Ronda del Tamarguillo.

Otros trabajos en los pasos inferiores de Sevilla

El Gobierno de José Luis Sanz ya ha acometido trabajos de mejora en diversos pasos inferiores de la ciudad como en el de la avenida Cardenal Bueno Monreal, calle Torcuato Luca de Tena, calle Alfonso Lasso de la Vega, Carretera Su Eminencia y calle Arjona, unos proyectos enmarcados dentro del plan de inspección, mantenimiento, reparación, reposición y mejora del viario y los espacios públicos del municipio.

En los trabajos realizados en el paso inferior en la avenida Cardenal Bueno Monreal destacan el embellecimiento de muro del paso inferior con la instalación y la colocación de revestimientos de chapa para cubrir la superficie de hormigón. También la reposición y modificaciones en elementos clave como barandillas, imbornales y pozos para asegurar la durabilidad y funcionalidad de la infraestructura. Se añadió señalización y mejoras en el mantenimiento de las barandillas y la pintura de los muros. Además se instaló un nuevo sistema de saneamiento y mejorar el drenaje superficial y solucionar los problemas de encharcamiento.

En el de la Carretera Su Eminencia se ha renovado la señalización horizontal y vertical, aumentado la iluminación para mejor visibilidad y se han rotulado las entradas. En el paso subterráneo de la calle Arjona se ha renovado la pintura de cerrajería y barandillas. En estas actuaciones se incluirá la instalación de la rotulación de los nombres de los pasos subterráneos en la entrada de los mismos.

Por otro lado, en la calle Torcuato Luca de Tena, el adecentamiento ha consistido en la renovación de la capa de aglomerado asfáltico, la restauración de la barandilla, la reparación de la acera y la pintura de los muros y señalética. El proyecto incluía cerrajería, los paramentos, el techo del puente y los pilares revestidos de color blanco, con un zócalo de aproximadamente 1,20 metros de altura de color gris.

En la travesía inferior de la calle Alfonso Lasso de la Vega también se llevó acabo la renovación de la capa de aglomerado asfáltico, la restauración de la barandilla, la reparación de acera y la pintura de los muros, junto a la reposición de barandillas.