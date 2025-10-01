Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcalá de Guadaíra celebra en octubre el Día Mundial del Pan: estas son las fechas, inscripciones y actividades

Las Jornadas del Pan en Alcalá de Guadaíra ofrecen cada sábado de octubre cultura, gastronomía y diversión para toda la familia

El pan siempre es protagonista en Alcalá de Guadaíra.

El pan siempre es protagonista en Alcalá de Guadaíra.

El Correo

El Correo

Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Alcalá de Guadaíra, popularmente conocida como Alcalá de los Panaderos, volverá a celebrar en octubre sus tradicionales Jornadas del Día Mundial del Pan, un evento que cada sábado convertirá a la ciudad en un gran escaparate de su rica tradición panadera y cultural.

El programa ofrece actividades para todos los públicos: talleres de pan artesanal, visitas a molinos harineros, cuentacuentos, juegos panaderos y un escape room en la Harinera del Guadaíra. Además, habrá ambigú con pan solidario, espectáculos de flamenco con coplas del pan y propuestas al aire libre como rutas en kayak entre molinos y gymkhanas molineras.

Las reservas podrán realizarse en www.engranajesculturales.com, con apertura de inscripciones cada lunes previo al fin de semana correspondiente, mientras que las actividades de aventura estarán disponibles en www.riverizate.es.

Un evento consolidado en la agenda cultural

Las Jornadas del Día Mundial del Pan en Alcalá de Guadaíra se han consolidado como una de las citas más destacadas del calendario local. En 2024, más de 2.000 personas participaron en unas actividades que combinan cultura, gastronomía y ocio familiar, convirtiéndose en el plan perfecto para conocer la histórica tradición panadera de la ciudad.

