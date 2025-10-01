El Ayuntamiento defenderá ante la Justicia al conductor de Tussam que sufrió "una brutal agresión"

Un conductor de Tussam sufrió este pasado martes "una brutal agresión por parte de dos personas a raíz de un roce con otro vehículo", según explica Mario Puerto, secretario general del sindicato Sitt en esta empresa municipal. "El compañero se bajó para aclarar lo sucedido y rellenar los partes, pero todo desembocó en un ataque y un estragulamiento que le provocó la pérdida parcial de conocimiento", señala Puerto. Un incidente que este miércoles ha condenado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha expresado su "más enérgica repulsa" ante estos hechos.

"El Ayuntamiento de Sevilla llevará a cabo todas las actuaciones judiciales que hagan falta para defender a este conductor ante una agresión que no tiene ningún sentido", ha afirmado Sanz ante los medios de comunicación. El propio regidor hispalense ha apuntado que ha podido hablar por teléfono con la víctima, que "se encuentra bien, aunque dolorida todavía".

Según apuntan desde el Sitt, el ataque tuvo lugar en el apeadero de San Bernardo, mientras el chófer se encontraba realizando la línea Especial Aeropuerto. "Por un roce a otro vehículo, algo normal en tantas horas de conducción, dos personas dejaron totalmente KO a un compañero que hacía su trabajo", subraya Mario Puerto. "Hemos tenido ya tres o cuatro agresiones en este mes, por lo que pedimos tanto al Consistorio como a la empresa que actúen en consecuencia para parar esta escala de agresividad", reclama este representante sindical.

"Por escasos 20 segundos y gracias a la rápida intervención de varios transeúntes y el auxilio de dos compañeros que presenciaron lo sucedido, podemos desearle a nuestro compañero una pronta recuperación y mandarle el mayor de los apoyos en vez de darle el pésame a su mujer e hijos", señala en un comunicado el Sitt. "De de una vez por todas se debe poner en marcha la consideración de agente de la autoridad durante la prestación del servicio para los conductores urbanos de autobuses", reivindica esta organización.