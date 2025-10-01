Así es el bar "más barato de Sevilla", con más de 250 platos de todo tipo desde 2 euros: "Está regalado"

"Salimos con los tuppers cargados y la cartera casi intacta". Así de sorprendidos se muestran los propios clientes de un restaurante de Sevilla considerado "el más barato" de la provincia y uno de los más económicos del país, con más de 250 platos de todas las especialidades que se pueden degustar desde los 2 euros de precio.

Este negocio calificado como el "más famoso, grande, popular y barato de Sevilla" es la Choza de la Manuela, un restaurante localizado en el municipio sevillano de Bormujo, a apenas 20 minutos de la capital, que cuenta con un "ejército de camareros" compuesto por un centenar de trabajadores para hacer frente a los más de mil comensales que acuden cada jornada al conocido establecimiento.

La "mejor calidad" al menor precio en el restaurante "más famoso y barato" de Sevilla

Fue en 1996 cuando este local de carretera comenzó su andadura y, desde entonces, lucha por ofrecer "el mejor servicio y la mejor calidad" al menor precio, tal y como indica el propio negocio. Así, pone a disposición del cliente una gran variedad de carnes a la brasa, pescado, guisos, postres y otros platos para que sus clientes "salgan satisfechos" del establecimiento.

Un cometido que, tal y como muestran sus propios usuarios, se cumple con creces, pues quienes acuden a su negocio "acaban ahorrando" por el reducido precio que deben pagar por sus platos. "Está regalado", indican los comensales a través de sus propias redes sociales. "Calidad-precio me parece inmejorable", añaden otros.

Más de 250 platos de todas las especialidades en este restaurante de Sevilla

Entre la amplia carta que ofrece este establecimiento destacan sus platos de carne desde cinco euros, entre los que se encuentran el solomillo al whisky, al roquefort o la pimienta, costillas, cabeza de lomo, chuletas, chicarrones, panceta o chuletón; así como los de ternera desde el mismo precio, como la hamburguesa novilla, entrecot, pincho de solomillo o churrasco. Los amantes del cerdo ibérico también pueden degustar sus preferencias desde ocho euros con platos como chuletillas ibéricas, cochinillo frito, lagarto ibérico o pluma ibérica.

Para quienes prefieran el pollo, tienen especialidades desde tres euros como pincho de pollo, pollo al horno, pechuga o pollo frito; mientras que también hay sitio para los platos de pescado desde 5,50 euros como la brocheta de marisco, adobo, calamar frito, choco, dorada, lubina, gambón, pulpo a la gallega, almejas o cazón.

Platos desde dos euros el restaurante "más barato" de Sevilla

Los revueltos, por su parte, se pueden degustar desde 4,50 euros; mientras que desde 2,50 euros se pueden probar todo tipo de guisos, como cocido, garbanzos, albóndigas, espinacas, cola de toro, paella, migas o sopa de picadillo. Y para acompañar estos platos con sabores más dulces, el negocio cuenta con gran variedad de postres caseros desde 3 euros.

Todo ello está disponible en su local, situado en el kilómetro 6 de la A-474, en horario de lunes a domingo de 12.30 a 17.00 horas y de 20.30 a 00.00 horas.