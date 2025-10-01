Cae una red instalada en Osuna dedicada al tráfico y distribución de marihuana a países europeos
Tras los registros domiciliarios en distintos puntos, la Guardia Civil
La Guardia Civil, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, ha procedido a la detención de nueve personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal que producía marihuana y la distribuía a otras organizaciones para su venta en distintos países europeos.
Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación se inició tras conocer que un grupo de individuos de Osuna controlaba un elevado número de plantaciones de marihuana. Una vez que la plantación adquiría el tamaño óptimo, se encargaban de recoger los cogollos, dosificarlos y venderlos a otras organizaciones de países europeos.
Durante la investigación, se ha localizado una nave en la localidad de Osuna, la cual era empleada como almacén de droga, así como de punto de preparación de camiones para el transporte.
El pasado mes de diciembre, se detectó un camión que realizó la carga en dicha nave y que llevaba oculto 380 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío. En los meses posteriores, se realizaron numerosas vigilancias y seguimientos sobre los investigados, lo que permitió ubicar diferentes emplazamientos utilizados para el cultivo, almacenaje y preparación de la marihuana para su posterior distribución.
A principios de julio se procedió a la explotación de la operación con la práctica de nueve registros domiciliarios autorizados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Osuna, según ha informado el citado comunicado. Fruto de los registros efectuados, se aprehendieron más de 3.000 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, dos armas de fuego y dinero en efectivo.
La investigación se prolongó a los meses posteriores a la explotación de la operación, vinculando con los hechos a cuatro personas más, las cuales comparecieron ante el juzgado competente de la causa.
La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, junto con la Unidad Territorial de la Policía Judicial de la Compañía de la Guardia Civil de Osuna y los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Sevilla y Alicante.
