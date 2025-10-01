Un hombre se enfrenta a 9 años de prisión por apuñalar a otro en el corazón en Sevilla tras una discusión

Una disputa acabó en un posible delito de tentativa de homicidio. El pasado 3 de octubre de 2024, a las 19 horas, dos hombres se enzarzaron en una discusión en la provincia de Sevilla. Fue uno de ellos, A. G. C. quien se acercó al otro para comenzar la pelea por cuestiones que aún hoy, un año después, se desconocen. El acusado comenzó a actuar con agresividad y asestó una puñalada en una zona próxima al corazón al otro varón con un cuchillo de grandes dimensiones.

La fiscalía afirma que ese primer ataque se perpetró "con ánimo de atentar contra su vida". La cuchillada le causó a la víctima una herida entre el corazón y el pulmón izquierdo, pero no fue la única. El hombre cortó en más ocasiones al agredido: una de ellas en la cara interna del muslo que le provocó un sangrando abundante.

A pesar de todo, el varón logró meterse en su coche e ir conduciendo hasta el Hospital de Osuna. El Ministerio Público afirma que, de no haber recibido asistencia médica, las heridas "habrían comprometido la vida de la víctima". Además de las ya señaladas, sufrió cortes en la región dorsal posterior izquierda y herida superficial en muñeca cara posterior y una herida cortante en la cara externa de la rodilla izquierda.

Para la curación de estas heridas, el hombre agredido necesitó de tratamiento quirúrgico y un total de 25 días de recuperación. En este sentido, 6 días supusieron un perjuicio personal básico y 19 fueron de pérdida temporal de calidad de vida moderada. Las heridas le provocaron sendas cicatrices.

Le piden 9 años de cárcel

La Fiscalía entiende tras el relato de estos hechos en su escrito de acusación que el agresor es autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Por ello, solicita 9 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Además, solicita una orden de alejamiento 10 años después de haber cumplimentado la pena de prisión que se le imponga.

El varón se encuentra en prisión provisional a la espera del juicio, fechado para este 2 de octubre en la Audiencia Provincial de Sevilla.