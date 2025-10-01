La Junta saca a subasta un centro empresarial con 20 naves en San Juan y suelo para 24 viviendas en Entrenúcleos

La sexta subasta de bienes de la Junta de Andalucía incluye una treintena de viviendas, solares, locales y aparcamientos repartidos por toda Andalucía que tienen un precio de salida de 22 millones aunque la previsión es que los ingresos superen los 30. Dentro de este listado hay seis propiedades públicas ubicadas en la provincia de Sevilla por los que se espera ingresar en torno a siete millones de euros. Esta sexta subasta que ha abierto ahora la Junta de Andalucía se encuentra ya publicada y las personas físicas o jurídicas podrán presentar ofertas hasta el próximo mes de diciembre.

La operación de más envergadura es la venta del centro de negocios Eurocei que dependió de la Agencia Idea y ubicado en la Carretera de Coria, en San Juan de Aznalfarache. Se trata de un complejo de 20 naves industriales y un edificio de oficinas que, según la Consejería de Hacienda, lleva abandonado y en situación de deterioro desde 2014. El precio de salida es de 3 millones de euros. La calificación urbanística a este complejo empresarial obliga a que mantenga su uso industrial.

En segundo lugar, la Dirección General de Patrimonio saca a la venta una parcela valorada en 3 millones de euros en la calle Manuel Espada Cabrera, en el nuevo barrio de Entrenúcleos en Dos Hermanas. Se trata, en este caso, de un suelo de carácter residencial donde se pueden ejecutar hasta 24 viviendas de renta libre. Tiene más de 4.800 metros cuadrados edificables.

Osuna, Écija, Guillena y Aznalcóllar

En el municipio de Osuna se pone en venta un solar en la calle Alpechín por un importe de 113.258 euros y en Écija entra en la subasta un silo en la calle de la Agricultura por un importe de 132.000 euros.

Por último, se ponen a la ventas nueve parcelas en la calle Alhambra y la Avenida Alcalde Justo Padilla en Guillena por un importe de 300.485 euros y una finca de carácter rústico en Aznalcóllar por un importe de 229.000 euros.