El nuevo Distrito Tecnológico de Sevilla estará en 2030 con 2.500 viviendas, la SE-35 y una parada de metro

Sevilla contará con un nuevo barrio más arriba de Pino Montano y San Jerónimo, en el Higuerón Norte. Se trata del Distrito Tecnológico, impulsado por el Ayuntamiento e Iberdrola Inmobiliaria, filial de la multinacional energética Iberdrola y propietaria de la mayor parte de los suelos. Esta zona contará con casi 2.500 viviendas, de las cuales un 40% de vivienda asequible, para que habite potencialmente una población de más de 6.000 habitantes. La previsión, tras una inversión de 1.700 millones de euros, es que las obras puedan arrancar entre finales de 2027 y comienzos de 2028, con una duración aproximada de dos años y medio.

La movilidad será uno de los pilares fundamentales. De hecho, el planteamiento es construir una nueva estación del tramo norte de la línea 3 del Metro, que sería la primera de todo el recorrido, por delante de las que ya están en construcción en Pino Montano. El proyecto también contempla finalizar el proyecto de la SE-35, que ya está adjudicado, y que se pueda establecer una conexión con la SE-20 y el nuevo anillo verde.

Plano del espacio del nuevo Distrito Tecnológico. / GERENCIA DE URBANISMO

Además de estos nuevos hogares, habrá una parte empresarial, en la que se ubicarán unos 2.000 puestos de oficina, un hotel de casi 200 habitaciones, más de 360.000 metros cuadrados de zonas verdes y otros equipamientos públicos como un centro deportivo, otro de salud, piscinas, colegios, una gran bibioteca central o pistas de pádel.

Este proyecto ha sido presentado este miércoles en el Ayuntamiento por el alcalde, José Luis Sanz, acompañado de directores y CEO de empresas tecnológicas que tendrán una presencia importante en esta nueva zona. Y es que la pretensión es que sea una referencia en materia de innovación y tecnología.

"Este distrito está llamado a ser uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de España y el más importante de Andalucía. Cuenta con 1,2 millones de metros cuadrados de superficie, como 120 campos de fútbol", ha resaltado el primer edil popular.

Noticia en ampliación