La Plaza de América se renovará con 14 palmeras y 15.000 rosales para "recuperar el esplendor de 1929"

La Plaza de América del Parque de María Luisa buscará "recuperar el diseño histórico de este espacio ligado a la Exposición Iberoamericana de 1929". Por ello, el Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha un proyecto integral de restauración de su jardinería tras la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio. Esta ha considerado "que no tendrá incidencia negativa alguna en los valores patrimoniales de esta parte del Bien de Interés Cultural (BIC), su apreciación o valoración". La actuación, que según el Gobierno Local garantizará "un mantenimiento sostenible en el tiempo", cuenta con un presupuesto base de 739.279,92 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Patrimonio entiende que "la propuesta de actuación recupera la configuración inicial de los jardines, su conservación y mantenimiento" y que, dada la naturaleza y el alcance de las actuaciones contempladas, "no se considera necesario establecer cautela arqueológica alguna". La actuación contempla la plantación de 14 palmeras datileras, recuperando la imagen original de este enclave, junto con 15.180 rosales de distintas variedades, que devolverán a la rosaleda su papel protagonista.

También se incorporarán 1.528 arbustos de seto, además de nuevas plantaciones que refuerzan el arbolado: se repondrán dos naranjos amargos, se plantarán varios ejemplares de cercis y cipreses arizónicas. El diseño paisajístico se completa con más de 2.000 plantas de temporada, que permitirán un aspecto cambiante a lo largo del año. Todo ello irá acompañado de la modernización del sistema de riego, con la instalación de redes sectorizadas de goteo que optimizarán el consumo de agua y asegurarán un crecimiento saludable de las nuevas plantaciones.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "la Plaza de América es uno de los rincones más visitados del Parque de María Luisa y merece un cuidado especial, a la altura de su valor cultural y de su proyección como espacio turístico y ciudadano". "Queremos que la Plaza de América vuelva a ser un referente de belleza y calidad paisajística, un espacio que disfruten tanto los sevillanos como quienes nos visitan", ha añadido Sanz.

A esta iniciativa, hay que incluir la próxima incorporación de una nueva señalética, con 203 nuevas señales, homogénea, moderna y accesible, que sustituirá a la existente, en muchos casos en estado de deterioro y abandono desde hace años. Del mismo modo, hay que añadir la próxima licitación del servicio para conservar y reparar los pavimentos de los parques Amate, Los Príncipe y jardines históricos, entre ellos el Parque de María Luisa.