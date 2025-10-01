Sevilla y Dos Hermanas ofrecen suelo para 14.000 VPO en Triana, Nervión, Sevilla Este, Palmas Altas o Entrenúcleos

En Triana, junto al Puente Cristo de la Expiración, hay un solar de casi 3.000 metros cuadrados de titularidad privada, que lleva décadas vallado y abandonado. Ni el desarrollo del complejo de Torre Sevilla consiguió sacar al mercado los terrenos. Estaban calificados como SIPS, es decir, sólo se podían ejecutar en estos suelos un centro cívico, una biblioteca, un colegio o una clínica y con ese uso la propiedad los mantenía paralizados al no poder rentabilizarlos. Ahora, acaban de salir al mercado gracias al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía. Se ha abierto la posibilidad de que pasen a tener un carácter residencial si en ellos se construyen VPO. Y el titular del suelo se ha acogido a esta vía. Ahora, se ofertan para la construcción de 140 viviendas protegidas en una de las mejores zonas de Sevilla.

Esta promoción es una de las decenas que Sevilla y Dos Hermanas han incorporado al programa de la Junta de Andalucía. Entre ambos municipios suman suelos para la ejecución de 14.200 viviendas, es decir, el 34% de los pisos que se podrían desarrollar en la comunidad autónoma se concentran en estas dos localidades. Casi el doble de las que se ofertan en la provincia de Málaga donde, paradójicamente, se concentran las mayores tensiones en el mercado de la vivienda por el crecimiento exponencial de los precios y la falta de oferta. Se trata, en todos estos casos, de suelos ya urbanizados y, por tanto, preparados para un nuevo proyecto por parte de un promotor sea público o privado que la Consejería de Vivienda reúne por primera vez en una plataforma transparente y abierta.

Mapa con los suelos disponibles en Sevilla y Dos Hermanas / el correo

Para configurar esta bolsa de suelos disponibles para la promoción de viviendas públicas, la Junta de Andalucía habilitó tres vías. La primera, y básica, es la puesta a disposición de promotores públicos y privados de los terrenos calificados como residenciales que estuvieran libres con la posibilidad de aumentar la edificabilidad prevista siempre y cuando el uso final del terreno fueran VPO. En este apartado, entre Sevilla y Dos Hermanas, han aportado suelo para ejecutar en torno a 11.300 viviendas protegidas. Se encuentran en este listado terrenos en Entrenúcleos, Santa Bárbara, Torreblanca, Palmas Altas, Virgen de los Reyes, León XIII o incluso el entorno de la Alameda de Hércules (22 en total).

En segundo lugar, suelos que tenían la calificación de terciarios que estaban reservados para oficinas, hoteles o comercios en el planeamiento podían recalificarse de forma automática (sin necesidad de cambio del PGOU) si el destino era la promoción de viviendas protegidas. A esta opción se han acogido parcelas para la construcción de 515 VPO en Sevilla ubicadas en Nervión, en los suelos de Cruz del Campo (252), en Emilio Lemos en Sevilla Este (75), en la calle Hélice (24 VPO) y en Palmas Altas que suma a través de esta vía 164 viviendas protegidas más.

Y la normativa preveía una tercera vía: convertir suelos dotacionales que cumplan una serie de requisitos en residenciales para VPO. En este caso son terrenos en los que estaban previstos colegios, centros de salud, clínicas, centros cívicos, bibliotecas o un centro universitario. En Sevilla, se han acogido a esta vía bolsas de suelos en las que caben 1986 VPO repartidas por todo el territorio.

En esta clasificación entra el solar de Chapina en Triana, pero también terrenos en otros puntos de la ciudad. En Palmete se ofrecen cuatro parcelas para 313 viviendas protegidas; en la zona de El Pino un suelo en el que estaba previsto un colegio se ofrece para 343 pisos; en Pino Montano hay parcelas para otras 123 en la calle Estrella Sirio y en Polígono Aeropuerto cabrían otras 308. En la Plaza Chano Lobato están previstas 11, en calle Marruecos 73, en Santa María de Robledo 62; en San Jerónimo en José Galán Merino serán 66 y en la calle Victoria Domínguez Cerrat un total de 98. En la calle Doctora Navarro Rodríguez de Sevilla Este se habilita una de las mayores bolsas de suelo con 207 pisos y AVRA se compromete a reservar para VPO otras 45 en Nuestra Señora de La Oliva.

La mayor parte de los suelos son de titularidad pública, tanto del Ayuntamiento de Dos Hermanas como de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Entre ambas suman bolsas de suelo con capacidad para más de 8.400 viviendas protegidas. A esto hay que añadir AVRA que pone a disposición parcelas en las capital en las que se pueden ejecutar hasta 573 viviendas. Pero también ha habido participación del sector privado en este programa: ha aportado suelos para la ejecución de 5.229 viviendas protegidas en los dos grandes municipios.

Las cifras, no obstante, pueden crecer. Sevilla, por ejemplo, tiene abierta su consulta para la adhesión de parcelas a esta bolsa reservada para VPO y la Junta de Andalucía trabaja ahora para implicar a municipios de menor tamaño como Alcalá, Mairena, La Rinconada o Tomares que tengan disponibilidad de terrenos para ejecutar nuevas viviendas de protección oficial. Así lo subrayó la consejera de Vivienda Rocío Díaz en su acto con promotores para presentarles la nueva herramienta: “Sabíamos que el suelo existía y únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia. Este es el resultado de meses de trabajo técnico; sino el punto de partida para cambiar, de forma real, el acceso a una vivienda en Andalucía”.

La consejera de Vivienda en su acto con promotores públicos y privados / El correo

Más de 40.000 en Andalucía

En total, Andalucía tiene ya suelo preparado para la construcción de 40.937 viviendas protegidas repartidas por los 13 grandes municipios. Se trata de 659 parcelas que suman 1,4 millones de metros cuadrados y que la Junta pone ahora a través de una plataforma digital a disposición de promotores públicos y privados para el impulso de proyectos de carácter residencial en los próximos años.

El 35% de los suelos disponibles están ubicados en Sevilla y Dos Hermanas, pero hay terrenos en toda Andalucía. Concretamente 1.558 viviendas en Almería, 1.065 en Roquetas de Mar, 252 en Cádiz, 486 en Algeciras, 1.888 en Jerez de la Frontera, 4.225 en Córdoba; 6.314 en Granada, 1.633 en Huelva, 569 en Jaén, 8511 en Málaga y 172 en Marbella.

La presencia en esta bolsa de suelos no quiere decir que haya plazos, proyectos o financiación para la ejecución de las viviendas protegidas. Simplemente que los terrenos están preparados pero ahora deben ser los promotores públicos y privados quienes den el paso para ejecutar las VPO y ponerlas a disposición de la población.