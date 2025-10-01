Sevilla tiene el palacio real en uso más antiguo de toda Europa: cada día lo visitan miles de turistas y tiene siete hectáreas de jardines

Cada día, miles de sevillanos y turistas venidos de todos los rincones del mundo recorren uno de los monumentos más emblemáticos de toda Sevilla sin saber que no solo es un entorno de singular belleza e historia, sino también el palacio real que sigue en uso más antiguo de toda Europa.

Este enclave que el pasado año recibió a 2,3 millones de personas es el Real Alcázar de Sevilla, uno de los lugares más reconocidos y visitados de Sevilla que atesora más de diez siglos de historia y que, a día de hoy continúa siendo el lugar donde se alojan los miembros de la Casa Real y las personalidades más ilustres cuando visitan la ciudad.

En este lugar que cuenta con estilos arquitectónicos únicos, jardines exóticos con m´sa de siete hectáreas de extensión y un legado cultural privilegiado tuvo sus orígenes en el siglo X, cuando el Califa de Córdoba Abderrahmán III an-Násir ordenó en el año 913 que se levantara un nuevo recinto del gobierno en la ciudad.

El Real Alcázar de Sevilla, el palacio real en uso más antiguo de toda Europa / Diputación de Sevilla

Un proyecto inicial que, con el paso del tiempo, se fue ampliando y modificando por diferentes monarquías, pero siempre manteniendo su esencia original, hasta convertirse en el siglo XV, con la llegada de los Reyes Católicos a Sevilla, en palacio de los monarcas cristianos.

El Real Alcázar de Sevilla, un monumento repleto de historia y belleza

Una trayectoria de siglos entrelazados entre sí que aún se puede apreciar en el Real Alcázar, donde se pueden contemplar diferentes estilos arquitectónicos como la tradición islámica y almohade, el estilo propio del Renacimiento y el Barroco, una mezcla de culturas que confieren un carácter único al palacio hasta situarlo como una de las residencias reales europeas más impresionantes del mundo.

Como ejemplo de esta mezcla constante, los visitantes pueden descubrir en su recorrido los hermosos zócalos de azulejos del Patio de las Doncellas, la colección de capiteles del Patio de las Muñecas, el altar de azulejos renacentistas realizado por Francisco Niculoso Pisano o el retablo pictórico que se conserva en el Cuarto del Almirante, dedicado a la Virgen de los Navegantes.

El palacio real sevillano refleja el paso de los siglos en su arquitectura

La estela del Renacimiento se plasma también en los Salones de Carlos V a través de sus tapices, mientras que la huella de los Borbones se muestra en los espacios situados en la planta alta del edificio, donde antiguas estancias fueron reformadas con tapices, lámparas de cristal, relojes, muebles y pinturas.

Además, el Real Alcázar destaca por sus impresionantes jardines, considerados unos de los más bellos de toda Europa, con más de siete hectáreas de extensión repleto de todo tipo de plantas y árboles exóticos, así como fuentes y estanques.

El Real Alcázar de Sevilla, el palacio real en uso más antiguo de toda Europa / Diputación de Sevilla

Pero este lugar no solo bebe de su belleza y patrimonio arquitectónico, sino de su propia historia, habiendo sido escenario de eventos tan destacados como la visita de Cristóbal Colón antes de su viaje a América. De igual modo, ha acogido el rodaje de varias películas y series, como 'Juego de Tronos', así como diversos eventos y congresos que han llenado de vida la zona.

Visitas gratuitas para los sevillanos para el palacio real más antiguo

Para visitar este lugar, es necesario acudir al entorno en horario de 9.30 a 17.00 horas y pagar una entrada de 15,50 euros, que se reduce a 5,50 euros si solo se desea entrar al Cuarto Real Alto. Además, los mayores de 65 años, los estudiantes de ente 14 y 30 años y los titulares del Carnet Joven Europeo tienen un precio especial de 8 euros.

Estarán exentos de pagar cualquier entrada y podrán acceder al conjunto de forma totalmente gratuita los residentes o nacidos en Sevilla, los menores de 13 años acompañados de un mayor de edad, las personas con más de un 33% de discapacidad y los desempleados de la provincia.