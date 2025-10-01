La Universidad de Sevilla bate récord de candidaturas a rector: la hispalense tendrá siete papeletas

Este martes ha terminado el plazo para presentar las candidaturas a sustituir al rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, después de 10 años en el cargo. Durante las últimas semanas, las visitas de los candidatos a las distintas escuelas y facultades para intentar reunir el mayor número de apoyos posible. Alguno incluso llegó al Parlamento de Andalucía para intentar mantener un encuentro con los asesores de distintas consejerías.

El reloj está ya en marcha para conocer cuál será el nombre del próximo rector o rectora de la hispalense. La primera votación será el 30 de octubre, y si fuera necesaria una segunda vuelta, esta se celebrará el 10 de noviembre. Para evitar esta segunda vuelta, una de las candidaturas deberá obtener al menos el 50% de los apoyos, aunque en segunda vuelta bastaría con la mayoría simple. A las urnas están llamados por primera vez todos los miembros del personal docente e investigador (que responden al 60% de los votos), los estudiantes (que suponen un 10%) y el personal técnico de gestión y administración y servicios (que tienen un valor del 10% de los votos).

Será la primera vez en casi 20 años, después del cambio legal introducido por la LOSU, que todos los miembros de la comunidad universitaria formen parte del censo electoral. Hasta ahora, los centros universitarios podían elegir entre el sufragio universal ponderado y un sistema claustral, por el que se decantó la Universidad de Sevilla. Ahora, la nueva norma obliga a todas las instituciones a permitir el voto a todos sus miembros.

En las mesas habrá hasta siete papeletas entre las que la comunidad de la Universidad de Sevilla podrá escoger. Tres mujeres y cuatro hombres se han presentado como los candidatos ideales para convencer al personal de la hispalense de que su propuesta es la mejor opción para el futuro de la institución. Los hay quienes llevan años anunciando que se presentarían y otros que han esperado hasta el último momento para dar el paso.

Los candidatos

María Ángeles Gallego Poco antes que Castro, anunció su candidatura la catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing, María Ángeles Gallego. Actualmente formaba parte del equipo del rector como directora del Centro de Formación Permanente de la US. Gallego apuesta por una "transformación" que, en su opinión, ha sido "frenada por inercias y estructuras ineficientes, pero se ha creado el clima social necesario para que, en este momento y entre todos, podamos conseguirla". Por el momento no ha anunciado su equipo, ni lo hará hasta que salga elegida.

Alfonso Castro Quien más ha apurado los tiempos ha sido el catedrático de Derecho Romano y exdecano de la Facultad de Derecho, Alfonso Castro. Su nombre suena desde el principio en oposición al del actual rector, Miguel Ángel Castro, con quien solo comparte el apellido. Castro ha sido de los más críticos con los miembros del actual mandato y podría movilizar a un votante de corte progresista. En la actualidad es el presidente de la Confederación de Decanos de España y asegura que da el paso después de haber recibido numerosas peticiones.

José Luis Gutiérrez La llegada de Castro a las papeletas pone en duda los apoyos del actual decano de la Facultad de Odontología, José Luis Gutiérrez. El primer catedrático en manifestar su voluntad de relevar a Castro es uno de los más críticos con la dirección actual y presentó su candidatura en la conferencia de decanos y directores de la US. Cercano a la vicepresidenta María Jesús Montero, fue gerente del SAS cuando ella era consejera, contaba con el apoyo de sectores más progresistas al tiempo que genera cierto rechazo en otros.

Pastora Moreno También cercano al PSOE iba a presentar su candidatura Manuel Marchena, que la tuvo que retirar por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, ha mostrado su apoyo público a la candidatura de la catedrática de Redacción Periodística, Pastora Moreno. Esta outsider aboga por aportar "cambio y renovación" en la cúpula de la Universidad de Sevilla, donde hay personas que llevan más de tres lustros en sus cargos.

Ana López Aunque se habló de la posibilidad de aliarse con Gutiérrez, también concurrirá a las elecciones de forma independiente la exvicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, Ana López. Fuentes universitarias consultadas por El Correo de Andalucía señalan que la catedrática en Metodología de las Ciencias del Comportamiento, del Departamento de Psicología Experimental, contaría con el apoyo de los sindicatos universitarios por su trabajo durante el mandato de Castro.

Carmen Vargas La línea más continuista la representa la vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización, Carmen Vargas. La candidata "aparentemente más oficialista", catedrática de Microbiología, ha sido una de las responsables del papel más internacional que ha tenido la Hispalense en los últimos años, en los que ha tejido vínculos con numerosas universidades europeas. Esta ventaja hace también que se encuentre enfrente a aquellos sectores descontentos con la directiva actual, quizás más que sus hasta ahora compañeros.