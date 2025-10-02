Absueltos los dos acusados en una pieza separada de los ERE por las ayudas a Cenforpre

Dos nuevas absoluciones en una pieza separada del caso ERE. La sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a un exdirectivo de Vitalia Vida y a un antiguo trabajador de la empresa Centro para la Formación y Prevención Laboral S.L. (Cenforpre). Ambos estaban siendo acusados como cooperadores necesarios en los delitos de prevaricación y malversación de caudales por la ayuda de 491.424 euros concedida a Cenforpre. En el juicio también estaba siendo acusado el dueño de la empresa, que falleció el pasado 1 de agosto.

Según la sentencia, notificada este dos de octubre a las partes, el también ya finado Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, en una fecha comprendida entre 2005 y 2006, se "aprovechó" de que "tenía a su disposición fondos públicos de la Junta, y careciendo, en esa época, de competencia para ello, encomendó" a Cenforpre la realización de unos cursos de prevención de riesgos laborales en los colegios oficiales de graduados sociales de Andalucía.

El tribunal estima que se tomó esta decisión "por estimarla simplemente la más adecuada, sin que la misma hubiera hecho ninguna petición formal en este sentido, sin que hubiera procedimiento de licitación, ni publicidad, ni hubiera dado la oportunidad de concurrencia a otras empresas". El acusado recientemente fallecido aceptó el encargo "a sabiendas de que el director general carecía de competencia para hacer esa encomienda ni presupuesto para ello".

Comenzaron entonces a impartirse los cursos. Cuando el director de la empresa pidió a su homólogo en Trabajo el pago, éste le aseguró que no había fondos disponibles. Ante la insistencia por parte del prestatario, el entonces director general de Trabajo "le propuso poder pagar el importe de los cursos por medio de una póliza de rentas de supervivencia y de capital diferido, concertada con una compañía de seguros, para lo cual precisaría los datos de una persona física como beneficiaria de ella y su número de cuenta bancaria, dado que no podía contratarse a favor de personas jurídicas".

Considera el tribunal que el acusado fallecido era "consciente de la irregularidad del ofrecimiento que se le hizo tanto en la forma en que se designa a su empresa para la realización de los cursos, como en cuanto a la forma en que se iba a abonar, puesto que era contraria a las dos ocasiones anteriores en que su empresa había realizado trabajos a la Junta".

Para el pago de los 460.742,12 euros se facilitó el nombre de uno de los acusados absueltos, extrabajador de la empresa. La Sección Primera dice que este último encausado se prestó "por razones de amistad" con el ya finado, ya que sabía que los cursos se habían realizado. Sin embargo, "desconocía la irregularidad del encargo de esos cursos, ni sabía la carencia de procedimiento en su otorgamiento, ni el origen indebido de los fondos públicos con los que se abonaría". Además, "no se le exigió firmar la póliza de seguros a su nombre, ni mantuvo ninguna reunión con Guerrero" ni con el otro acusado, el exdirectivo de la consultora Vitalia Vida S.A., "a los que no conocía, ni con la aseguradora".

Por este motivo, aseguró que el acusado absuelto era un "testaferro, un señor que fue buscado innecesariamente" que no se ha enriquecido con la acción.

La póliza de seguros

La sentencia estima que el director de Trabajo "ordenó a la aseguradora Vitalia un estudio previo de la póliza de renta y capital diferido que supondría para la Junta el coste de la póliza para afrontar el pago de los cursos a Cenforpre, ampliando la póliza ya concedida a Cespa y FCC".

El exdirectivo de la consultora, "ni cuando efectuó el estudio de rentas de esta ampliación de la póliza de Cespa y FFC, ni cuando se redactó la póliza [...] tuvo conocimiento previo de la irregularidad de la concesión de esa póliza". "Tampoco conocía el tipo de vinculación que este asegurado mantenía con la Dirección de Trabajo o Cespa y FCC, ni conocía" a los otros encausados, "con los cuales no había mantenido ninguna conversación sobre esa póliza", estima el tribunal.

"No nos consta que el acusado supiera de la suscripción de la póliza, ni que él interviniera en la misma por orden de Guerrero, ni tampoco consta algún testimonio que confirmara que el acusado conocía la irregular suscripción de la póliza, la injustificación de emitirla, la carencia de respaldo normativo ni de procedimiento administrativamente reglado", señala la Audiencia, que ha terminado absolviendo a los dos acusados vivos en esta causa.