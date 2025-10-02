Un minuto contra la violencia de género: el concurso donde los estudiantes muestran en vídeo su visión sobre esta lacra

Un vídeo de un minuto. Este es el formato y duración máximos que tendrán los estudiantes de ESO y universitarios de Sevilla para participar en la segunda edición del concurso audiovisual Y tú, ¿cómo lo ves? Un certamen convocado por la Subdelegación del Gobierno que busca de nuevo que los jóvenes muestren "su visión sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género".

"Desde el 2 de octubre y hasta el 14 de noviembre, los interesados podrán enviar las propuestas creativas en formato vídeo, con una duración máxima de un minuto, para enseñar su punto de vista sobre esta realidad que afecta a toda la sociedad", detallan desde la Subdelegación del Gobierno. En este concurso puede participar "el alumnado de Educación Secundaria de la provincia de Sevilla y estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) y la Pablo de Olavide (UPO)".

"Un jurado seleccionará cinco trabajos ganadores —uno por cada curso de ESO y uno de la categoría universitaria—, que serán reconocidos en una gala oficial prevista en torno al 25 de noviembre de 2025, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género", explican desde esta institución. El paquete de premios es idéntico para las cinco categorías: "Una tarjeta regalo, un reloj inteligente, entradas de cine, experiencias culturales y de ocio, así como material y pases deportivos de los equipos sevillanos de fútbol".

Asimismo, cualquier persona interesada en participar puede consultar las bases completas y las instrucciones de participación en la web oficial de este certamen audiovisual: ytucomolovesVG.es.