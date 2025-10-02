Este es el desconocido rincón de Sevilla que inspiró una de las óperas más famosas del mundo: tiene las mejores vistas de la ciudad

Sevilla es cultura, historia y romanticismo, un territorio por el que recorren siglos de leyendas y vivencias cuya belleza inunda cada esquina e, incluso, sirve de inspiración para poetas, pintores y dramaturgos hasta albergar, incluso, el lugar del que bebe una de las óperas más conocidas y representadas de todos los tiempos, 'El Barbero de Sevilla'.

Este enclave sevillano que sirvió de musa a su autor es el Balcón de Rosina, un entorno situado en el barrio de Santa Cruz, en la plaza de Alfaro, en el que sus visitantes no solo pueden disfrutar de una de las panorámicas más icónicas de la ciudad de Sevilla, sino que es escenario de una de las óperas más representadas de la historia.

De ese modo, este lugar tiene una importancia especial en 'El Barbero de Sevilla', obra estrenada en el teatro Torre Argentina de Roma en 1816 de la mano de Gioachino Rossini, basada, a su vez, en la comedia con la que comparte título, creada por Pierre-Augustin de Beaumarchais en 1732.

El Balcón de Rosina, el enclave de Sevilla que inspiró una de las óperas más famosa de todos los tiempos / Suites Murillo

Una ópera que sigue viva siglos después en Sevilla con el Balcón de Rosina

Esta ópera cuenta la historia de Rosina, una joven huérfana que residía en el edificio que alberga este Balcón de Rosina, que en la actualidad es un hotel. La joven estaba a cargo de su tutor, un hombre de avanzada edad que quería casarse con ella para, además, quedarse con su fortuna. Pero la joven estaba enamorada del conde de Altamira quien, para conquistar a la joven y conseguir casarse con ella, pide consejos a su barbero Fígaro, llegando incluso a trepar por este reconocido balcón.

Así, siglos después de su primera representación, esta historia continúa llevando este monumental balcón por todos los rincones del mundo y llenando el Centro de Sevilla de visitantes que no dudan en acudir al Balcón de Rosina para contemplar una de las estructuras más impresionantes y hermosas de Sevilla, cargada de belleza, anhelos e historias de amor.