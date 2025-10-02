Un nuevo incendio en la Cartuja daña el Jardín Americano y la pasarela peatonal del Guadalquivir

Nuevo incendio en la Cartuja. Una semana después de que un gran incendio con varios focos afectará a distintos puntos de la Cartuja en torno al auditorio, al Pabellón de la Navegación y al Monasterio, en esta ocasión el fuego se ha producido en el Jardín Americano. El siniestro ha dañado la vegetación de esta zona verde de alto valor y la pasarela peatonal del Guadalquivir que ha tenido que ser cerrada de forma preventiva.

Este conato de incendio de vegetación ha tenido lugar en la tarde de este jueves en el Jardín Americano, ubicado junto al Camino de los Descubrimientos en la Cartuja, según a informado el servicio de Emergencias de Sevilla y confirmado a este periódico por el 112.

Las primeras llamadas de viandantes al 112 se produjeron en torno a las 15.30 horas y, a continuación, se movilizaron efectivos de Bomberos y Policía Local en la zona.

La pasarela cerrada. / Emergencias Sevilla

El conato de incendio fue extinguido finalmente sin que hubiera daños personales, pero quedó dañada parte del acceso a la pasarela peatonal sobre la dársena del Guadalquivir. La Policía Local ha acotado la zona y se ha cortado el acceso a la pasarela de forma preventiva.

Incendios habituales

Este fuego en el Jardín Americano se suma a un largo listado de incidentes en la zona que han obligado al Ayuntamiento a establecer más medidas de control en el entorno. De hecho, tras el siniestro de mayor gravedad, el 23 de septiembre, la Policía Nacional inició una investigación al entender que se trataba de un fuego intencionado.

El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el foro #elcorreopregunta expresó su preocupación por esta sucesión de incendios y su sospecha de que se trataba de fuegos intencionados: "Parece que hay quien quiere acabar con el auditorio pero no lo va a lograr", apuntó el regidor.