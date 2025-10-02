Un 'influencer' prueba un restaurante de Sevilla y estalla con sus platos: "El peor que he probado en mi vida"

"Es el peor menú degustación que he probado en mi vida". Alfonso Ortega, el creador de contenido de Ávila conocido como 'Cocituber', se encontraba de lleno en su reto de dar "la vuelta a España" probando la mejor gastronomía del país cuando llegó a la provincia de Sevilla, donde degustó una comida que no se pudo "ni terminar" por su sabor a pesar de pagar una cuenta de 244,50 euros.

Durante su viaje por la Sevilla más culinaria, Ortega ha estado acompañado por la creadora de contenido sevillana Mimi, conocida en redes sociales como 'Como con Mimi', que le ha llevado a algunos de los establecimientos con más solera de la provincia. Durante su recorrido, pudieron disfrutar de la cocina tradicional de la 'Bodega Pepe Girón' de Bormujos, de la que los 'influencers' pudieron contemplar cómo su cocinera, Antonia Bastida, realizaba cada uno de los guisos de forma casera cada día.

Comida tradicional en este restaurante de Sevilla

"Es oro molido", han señalado los creadores de contenido sobre este establecimiento situado en la calle Clemencia Escobar de Bormujos. Tras esto, decidieron probar "las bolas más famosas de Sevilla", las de 'Productos Alba', que Gonzalo, especialista en bollería fresca diaria, vende cada día desde su local en la calle Pintor del polígono industrial La Estrella, donde ofrecen "la auténtica esencia de la bollería tradicional".

"Esto lo abres y flipas con el interior", han señalado los'influencer' sobre este producto que se puede degustar desde 1,50 euros con su relleno sabor a Kinder, chocolate, chocolate blanco y Nutella.

El restaurante de Sevilla que no ha "gustado nada" a los 'influencers' gastronómicos

Pero esta misma buena experiencia no la mantuvieron durante todo su recorrido por la gastronomía hispalense, sino que finalizaron su jornada en un restaurante con "el peor menú degustación que he probado en mi vida" y que les llevó a pagar 244,50 euros de cuenta. "No me lo quiero ni terminar. O no es nuestro menú o aquí hay una confusión enorme", ha señalado Ortega sobre este enclave, tras lo que le ha cuestionado a su compañera si "no te pones triste cuando pasan estas cosas".

"No podemos defender lo indefendible y no hace falta hacer sangre", ha contestado la creadora de contenido sevillana, a lo que 'Cocituber' ha asegurado que "tampoco quiero machacarlos", por lo que no dieron el nombre del local. Sin embargo, quiso dejar claro: "A mí no me ha gustado, lo siento muchísimo".