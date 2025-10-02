El jurado del crimen de Torreblanca declara culpables al Yaki y sus hermanos: el Tapón iba desarmado

El jurado popular encargado de juzgar el crimen de Torreblanca en el que murió el Tapón ha considerado culpables a los tres acusados. El veredicto señala al Yaki y su hermano Gordito como autores del tiroteo, mientras que a Lucas le tachan de cómplice por estar presente en el lugar y avisar de la llegada de la víctima en su coche.

Todo comenzó cuando la hija del Tapón se fue con el hijo del Yaki, señala el jurado. La víctima fue por la mañana a pedir explicaciones al padre de la pareja de su hija a su casa. Tras un encontronazo en el que no se sabe qué ocurrió, la víctima se marchó y el Yaki preparó la munición a la espera de que volviera.

Estima probado el veredicto que el Tapón volvió contramano por la calle Torrelaguna. Pero que lo hizo desarmado y que no tuvo posibilidad de defensa en el ataque.

Fue entonces cuando, según el veredicto, Lucas dio la voz de alarma a sus hermanos, que comenzaron el tiroteo que dejó en coma al Tapón. Tiraron con una pistola y con una escopeta. Entiende el jurado igualmente que gordito se encontraba en una situación de "estado pasional intenso" por lo que le iba a ocurrir a su familia.

Aquel suceso dejó al Tapón en coma, en un estado incompatible con la vida sin asistencia mecánica. La víctima murió finalmente un año después por una hemorragia que le provocó un cáncer. El jurado, sin embargo, considera que se trata de una muerte violenta, ya que el finado se encontraba en un estado vegetativo que le habría llevado finalmente a la muerte en cualquier caso y que impidió que se le descubriera y tratara el cáncer.

Asimismo, sobre la declaración del Yaki, ha considerado el jurado que no ha colaborado con la justicia, ya que trató de exculpar a sus hermanos y rebajar su implicación.

Se declaró culpable también a Yaki de un delito de tenencia ilícita de armas largas y cortas. Gordito fue declarado culpable de tenencia ilícita de armas cortas. Lucas, sin embargo, no fue considerado culpable de ninguno de estos ilícitos.

Piden la excarcelación de Lucas

A la espera de la sentencia que emitirá el magistrado en las próximas fechas, la Fiscalía rebajó la petición de prisión para Lucas, en cuanto a que el jurado solo le estima como cómplice de lo ocurrido, a 8 años. Las acusaciones solicitaron 12 años de prisión y su defensa pidió solo 5 años de cárcel, por lo que en caso de que se le estime esto último pedirán su excarcelación. El resto de peticiones se mantuvieron igual.

En el derecho a su última palabra, el Yaki pidió perdón "por esta situación". "Y pedirle disculpas a la familia de la víctima".